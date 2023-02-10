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情人節來拍拖 浪漫彰化八卦山月影季再增280個車位

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，吸引大批人潮。圖／彰化縣政府提供
彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，吸引大批人潮。圖／彰化縣政府提供

八卦山月影季絢麗浪漫氛圍十分迷人，情人節到來，縣府城觀處推出「情人拍拖．我送拍貼」活動，從11日到14日下午5時30到10時，情人攜手同遊「2023彰化月影燈季」，只要追蹤「愛玩彰化」臉書並在活動貼文下按讚、標註2位朋友放閃，即可免費體驗拍貼一次。

「2023彰化月影燈季」今年規劃了氣勢磅礡燈光秀、大人小孩喜愛的旋轉木馬、還有人氣貼圖IP好想兔，從元月14日開燈至今已吸引百萬人次參觀，連新加坡250人旅行團都列入旅程。緊接著情人節即將到來，縣府城觀處再推出此一「情人拍拖．我送拍貼」活動，漫步燈海、乘坐旋轉木馬、拍下愛的見證。

不過，因月影季的場地受到限制，只有170個停車位，在春節期間，很多開車上山民眾找不到停車位，進而造成交通打結，讓民眾怨聲載道。縣府城觀處表示，啟動相關應變機制，增設停車場位置指標公告，並加強人員疏導管制，春節過後，更立即邀集各相關單位，研擬相關交通疏導措施，以紓解假日、情人節及228連假人潮。

城觀處表示，經盤點附近可停車空間，約可增加280個停車位，包含開放民族新村停車場及草皮約170個，借用彰化藝術高中及生活美學館停車位約110個。山上停車場停滿後，也會在上山路口進行管制，勸導民眾將車輛停車在山下臨的利和、縣府旁南郭路及華陽等停車場，另外也加強交通員警機動勤務調度，希能紓解停車問題，因應228連假大量人潮。

彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，吸引大批人潮。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，吸引大批人潮。記者劉明岩／攝影
彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，吸引大批人潮。圖／彰化縣政府提供
彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，吸引大批人潮。圖／彰化縣政府提供
彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，吸引大批人潮。圖／彰化縣政府提供
彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置，吸引大批人潮。圖／彰化縣政府提供
彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置、旋轉木馬，吸引大批人潮。圖／彰化縣政府提供
彰化八卦山「2023彰化月影燈季」將展到2月28日，除五彩繽紛的音樂燈光秀，更有超人氣明星「IP好想兔」地景裝置、旋轉木馬，吸引大批人潮。圖／彰化縣政府提供

彰化 停車場 情人節

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