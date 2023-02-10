百年歷史建築台中市役所今開幕！古蹟內用餐超夯 2月已被訂滿

台中市役所是擁有112年歷史的日治時期行政官署建築名作，歷經1年多修復整備，保留歷史建築原始外觀，內部打造經典歐式風格的藝文場域及餐飲空間，今天開幕，為這棟百年建築注入全新生命。

文化局表示，台中市役所創建於西元1911年，為台中首見鐵筋混凝土建築，也是舊城區指標建物，更是日治時期全台最華麗的市役所。最初作為「台中廳公共埤圳聯合會事務所」，後曾作為台中市行政官署、台中市政資料館、新聞室、交通局辦公室等空間使用。

台中市副市長黃國榮今天出席開幕活動表示，台中市役所於日治時期與民國時期都作為辦公廳舍，2022年後登錄為歷史建築後，作為文化局的特展展場，後來委託古典玫瑰園經營5年多；這次重新整修開幕，由「好役思股份有限公司」經營，一樓規劃藝文空間，二樓則是義式餐廳，到市役所除享受美食，也能參觀優質藝術文化活動。

黃國榮說，台中市役所鄰近台中州廳，台中州廳第一階段整修工程已完工，目前正進行內部整修；大屯郡役所修復工程也快完工，台中刑務所則已完工將進行招商。台中市役所率先開幕營運，未來串聯附近官舍群，加上市府近年來在中西區舉辦的活動，期待舊城區再現風華。

台中市役所委由「好役思股份有限公司」經營，斥資2千萬，歷經1年多裝修，今天重新開幕。以「有役思、說故事」為主題，一樓「有役思藝文空間」規劃常設展覽，並集結文化與生活選書、特色風格選物等；二樓「Narratore說故事的人」義式餐廳，邀請曾任義大利米其林一星餐廳Trattoria Zappatori的台灣主廚林耀輝，以故事入菜，民眾在百年建築裡用餐，感受時光歲月流動的軌跡。

好役思股份有限公司表示，因台中市役所為古蹟，有容留人數限制，餐廳座位僅規劃30個，需事先預約，由於餐廳剛開幕，人力有限，2月底前僅開放12個座位，預約相當踴躍，2月底前已被訂滿。三樓陽光從古典巴洛克式建築圓頂投射而下，照映著刻滿歷史印記的牆面，設計保留此空間開放性，供民眾參觀。