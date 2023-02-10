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彰化果菜市場整建補助 陳吉仲同意農委會提供6成補助

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
行政院農委會主委陳吉仲(右1）致詞時，與彰化縣長王惠美數度唇齒相譏，讓與會人員哈哈大會。記者劉明岩／攝影
行政院農委會主委陳吉仲(右1）致詞時，與彰化縣長王惠美數度唇齒相譏，讓與會人員哈哈大會。記者劉明岩／攝影

彰化果菜市場長期面臨停車、卸貨空間及冷鍊設施不足等問題，將新建多功能停車場及整建既有設施解決，共需9800多萬元經費，行政院農委會主委陳吉仲今天上午前往聽取簡報後，同意由農委會補助6成，未來完成後，對農民及消費者都有很大幫助。

彰化果菜市場整建及新建多功能停車場工程，包括立委及縣府長期都向農委會爭取補助，陳吉仲今天是透過民進黨立委黃秀芳等人邀請前來，不過，縣長王惠美獲知後趕到，還不忘了酸了一下陳吉政，稱「陳主委每次來彰化都微服出巡，要不是果菜市場理事主席臨時通知，我還不知道。」

當陳吉仲致詞時，強調將以有史以來最高成數時給予補助時，王惠美插口說：「是全成嗎？」陳吉仲回以「若是全成，縣府就沒有表現空間了。」雙方語露機鋒，與會者均哈哈大笑。不過，陳吉仲給出6成的答案，還是引來大家鼓掌歡迎。

彰化果菜市場總經理杜國忠簡報時表示，彰化果菜市場有30多年未做大型硬體改善，近年來，交易蓬勃，造成冷藏、卸貨及停車空間不足，除造成場外交易及交通阻塞等問題，尤其市場西側正要辦理大埔截水溝兩側道路拓寬工程，將進一步壓縮市場的停車空間。因此，果菜市場只得購買東側毗鄰土地，擬興建多功能停車場，預定明年發包施工，解決相關需求。

陳吉仲說，彰化果菜批發市場每年營業約5萬噸，賣到全台各地，卻因冷鏈、卸貨及停車空間不足，需要新建多功能停車場，農委會同意補助總經費的6成，完成後，對眾多農民及消費者都有很大幫助；他並強調，彰化縣無論農民數及農業產值，都是全台灣最重要的，未來無論冷鏈、農業自動化及機械化、雞糞及樹枝循環利用等，農委會也都會提供協助。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣協助彰化果市場整建責無旁貸，也樂見農委會提高補助，相信可以提高營業量及服務品質。

立委黃秀芳也表示，彰化果市場長期因空間不足，造成場外交易十分嚴重，影響到攤商及消費者安全，很感謝農委會同意補助6成整建經費，相信可以進一步保障到攤商及消費者安全。

今天與會的立委除黃秀芳外，還有陳素月、陳秀寶等人，均表示在她們積極努力促成下，欣見農委會同意補助彰化果菜市場的整建。

彰化果菜市場有30多年未做大型硬體改善，近年來，交易蓬勃，造成冷藏、卸貨及停車空間不足，常造成周邊嚴重交通阻塞。記者劉明岩／攝影
彰化果菜市場有30多年未做大型硬體改善，近年來，交易蓬勃，造成冷藏、卸貨及停車空間不足，常造成周邊嚴重交通阻塞。記者劉明岩／攝影
彰化果菜市場有30多年未做大型硬體改善，近年來，交易蓬勃，造成冷藏、卸貨及停車空間不足，常造成周邊嚴重交通阻塞。記者劉明岩／攝影
彰化果菜市場有30多年未做大型硬體改善，近年來，交易蓬勃，造成冷藏、卸貨及停車空間不足，常造成周邊嚴重交通阻塞。記者劉明岩／攝影
行政院農委會主委陳吉仲(右1)致詞時，與彰化縣長王惠美數度針鋒相對，讓與會人員哈哈大會。記者劉明岩／攝影
行政院農委會主委陳吉仲(右1)致詞時，與彰化縣長王惠美數度針鋒相對，讓與會人員哈哈大會。記者劉明岩／攝影

農委會 陳吉仲

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