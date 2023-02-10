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日本黑蜆適應台灣水土 年年回銷11噸

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣漁民養殖日本黑蜆適合在台灣冬季生長。記者簡慧珍／攝影
彰化縣漁民養殖日本黑蜆適合在台灣冬季生長。記者簡慧珍／攝影

冬季日本潟湖結冰，日本黑蜆轉移陣地來到台灣彰化縣養殖，經過5年適應水土，生長個體像小顆文蛤，比黃金蜆大，每年回銷日本約190萬台斤，台灣養殖業者開發類似洋芋餅的蜆薯餅，產品多元化方便保存，也增加養殖戶的收益。

彰化縣蜆類養殖面積全台第二大，約370公頃，僅次於花蓮縣約410公頃，大多為黃金蜆。彰化縣日本黑蜆養殖面積逐年擴大到70公頃，年產量可達200萬台斤，產量較少時全數回銷日本，近年產量穩定成長，少數內銷台灣，因填補台灣蜆產季的缺口，銷路暢旺。

彰化縣蜆類養殖集中芳苑鄉，養殖戶通利水產行放養日本大和黑蜆60公頃，並與其他養殖戶契作10公頃。通利「海寶黑蜆珍品」行銷經理楊渝涵今天說，當初貿易商看好芳苑鄉養殖環境，找他們合作試養，開始養之後的5年內不斷調整水溫、水質、飼料，克服台灣夏季高溫等難題，養殖成功從第六年開始數量增加。

楊渝涵表示，日本大和黑蜆適應彰化縣海邊氣候，已經能長到近似小顆文蛤（市售文蛤分大、中、小三種規格），部分消費者誤以為是黑文蛤，如果細看能從外殼分辨差異，黑蜆煮湯的湯色明顯偏乳白色，比文蛤湯的顏色清淡。

文蛤或蜆是活體貝類，保存上較其他水產品困難，通利行銷團隊除了製作傳統蜆精，也從魚酥等食品得到靈感，找食品工廠合作開發日本黑蜆的黑蜆魚薯餅，方便消費者作為送禮的參考品項。

芳苑鄉長林保玲指出，芳苑鄉文蛤外銷日本，大前年（2020）第一張訂單提升到10噸，黑蜆回銷日本5年，年年11噸，都是芳苑鄉農特產品的驕傲，她將協助農漁民推廣讓消費者知道芳苑鄉有好產品。

彰化縣漁民養殖日本引進的大和黑蜆。記者簡慧珍／攝影
彰化縣漁民養殖日本引進的大和黑蜆。記者簡慧珍／攝影
彰化縣養殖日本黑蜆煮湯呈牛奶色。記者簡慧珍／攝影
彰化縣養殖日本黑蜆煮湯呈牛奶色。記者簡慧珍／攝影

日本 文蛤

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