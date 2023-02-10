台灣燈會「光源台北」 彰化作品「彩雲之亭」放閃
2023台灣燈會也看得到彰化作品，大葉大學工設系助理教授賴建源設計「彩雲之亭」，就在國父紀念館翠湖的湖光悠遊燈區，夜間結合燈光效果變化呈現吉祥意象，帶給觀賞者平靜與舒適的感受。
賴建源是彰化縣大村鄉民，大村鄉被稱作彰化縣最幸福的鄉，過去新冠疫情期間眾人難免苦悶，大家都很熟悉什麼是雲，這次他選用「雲」當創作題材，一方面傳統圖騰中雲紋符號代表祥和、安逸，另一方面雲是水在空中的載體，是自然界大氣現象，結合雲與水的元素傳達尊重自然與生態永續的信念。
賴建源今天說，2020年台灣燈會在台中，他曾設計LED互動的裝置藝術「希望種子」，此番榮幸受邀參與2023台灣燈會創作，可和其他藝術家共同在國父紀念館展區展出，希望祥雲在空中的裝置藝術作品能給大家帶來吉祥、幸福，早日終結疫情。
「彩雲之亭」裝置藝術長5公尺、寬3公尺多、高近3公尺，以充氣加LED燈的方式固定在翠亨亭上方，作品內部會發光，外部也有光點變化，夜晚時燈光倒映翠湖水面倒影，相當浪漫美麗。2023台灣燈會展期至2月19日，民眾可利用閒暇時間前往觀看「光源台北」的「彩雲之亭」。
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