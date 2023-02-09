武陵櫻花季保全指揮交通嚇到乘客 農場：溝通不良

武陵農場櫻花季登場，有遊客質疑指揮交通的保全態度不佳，除衝出擋車，還用指揮棒指著車內，乘客受到驚嚇，武陵農場今天表示，應是溝通不良，已請廠商進行教育訓練。

武陵農場櫻花季7日登場，首日傳出有民眾開車前往武陵農場賞櫻，下山時在路口看到保全指揮交通，保全拿著指揮棒指揮車子，以為要他們將車子往前停，未料車行途中，保全突然衝出擋車，更用指揮棒指向車內，乘客以為保全要打人，飽受驚嚇。

對此，武陵農場透過文字訊息表示，櫻花季期間，因人潮眾多，委託廠商派遣保全協助指揮交通，經了解，當天保全請此車往前開靠邊排隊，但駕駛誤解將車子往前開和其他車併排停車，才上前制止。

農場指出，雙方應是溝通不良，要求廠商加強教育訓練，並將這名保全調至內勤。