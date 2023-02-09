武陵櫻花季保全指揮交通嚇到乘客 農場：溝通不良
武陵農場櫻花季登場，有遊客質疑指揮交通的保全態度不佳，除衝出擋車，還用指揮棒指著車內，乘客受到驚嚇，武陵農場今天表示，應是溝通不良，已請廠商進行教育訓練。
武陵農場櫻花季7日登場，首日傳出有民眾開車前往武陵農場賞櫻，下山時在路口看到保全指揮交通，保全拿著指揮棒指揮車子，以為要他們將車子往前停，未料車行途中，保全突然衝出擋車，更用指揮棒指向車內，乘客以為保全要打人，飽受驚嚇。
對此，武陵農場透過文字訊息表示，櫻花季期間，因人潮眾多，委託廠商派遣保全協助指揮交通，經了解，當天保全請此車往前開靠邊排隊，但駕駛誤解將車子往前開和其他車併排停車，才上前制止。
農場指出，雙方應是溝通不良，要求廠商加強教育訓練，並將這名保全調至內勤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言