快訊

快來對獎！5.1億威力彩獎號出爐 對中7碼直接退休

台中銀董事、彰銀前總經理林維樑突發急病過世 享壽78歲

被台銀襄理包養4年拿近千萬 酒店妹僅被追徵40萬原因曝光

武陵櫻花季保全指揮交通嚇到乘客 農場：溝通不良

中央社／ 台中9日電
武陵農場位於台中市和平山區，是台灣著名賞櫻景點，每年園區內各色櫻花綻放時節，總會吸引國內外遊客到訪。中央社
武陵農場位於台中市和平山區，是台灣著名賞櫻景點，每年園區內各色櫻花綻放時節，總會吸引國內外遊客到訪。中央社

武陵農場櫻花季登場，有遊客質疑指揮交通的保全態度不佳，除衝出擋車，還用指揮棒指著車內，乘客受到驚嚇，武陵農場今天表示，應是溝通不良，已請廠商進行教育訓練。

武陵農場櫻花季7日登場，首日傳出有民眾開車前往武陵農場賞櫻，下山時在路口看到保全指揮交通，保全拿著指揮棒指揮車子，以為要他們將車子往前停，未料車行途中，保全突然衝出擋車，更用指揮棒指向車內，乘客以為保全要打人，飽受驚嚇。

對此，武陵農場透過文字訊息表示，櫻花季期間，因人潮眾多，委託廠商派遣保全協助指揮交通，經了解，當天保全請此車往前開靠邊排隊，但駕駛誤解將車子往前開和其他車併排停車，才上前制止。

農場指出，雙方應是溝通不良，要求廠商加強教育訓練，並將這名保全調至內勤。

武陵農場 保全 櫻花季

延伸閱讀

影／浪漫武陵農場夜櫻美圖曝光 一秒像到日本賞櫻花

影／武陵農場友善高齡長旅遊日 最佳賞花期估12至18日

賞花注意！武陵農場櫻花季今起4大管制 公共運輸還有票

有人冒名志工稱可提供櫻花季免費通行證 武陵農場急澄清

相關新聞

武陵櫻花季保全指揮交通嚇到乘客 農場：溝通不良

武陵農場櫻花季登場，有遊客質疑指揮交通的保全態度不佳，除衝出擋車，還用指揮棒指著車內，乘客受到驚嚇，武陵農場今天表示，應...

環中東路自行車跨橋最後一哩路 周永鴻籲：注意交通黑暗期

台中宜居，優美的自行車道環境是一大亮點，綠空廊道自行車道最後一哩路，位於潭子區環中東路自行車跨橋工程，預計7、8月開工，...

超萌「喔熊愛情御守」 台中樂成宮月老牽紅線助脫單

下周就是西洋情人節，交通部觀光局參山國家風景區管理處與台中樂成宮合作，推出月老殿加持的「喔熊愛情御守」，11日在樂成宮月...

提中捷伴手禮赴中央…盧秀燕爭取捷運進度 交通部回應了

台中市長盧秀燕今出席行政院會，帶著中捷限量紀念卡，贈禮予行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，爭取中央核定台中捷運建設，包含核定...

百位國際踩線團造訪日月潭 日管處：期待年底恢復舊觀

日月潭國家風景區近日順利接待百名國際媒體來台賞燈踩線團，香港旅遊業者暢遊南投、日月潭之餘，強調台灣有豐富的觀光旅遊資源，...

「粉紅超跑」將起駕！彰化6業者有吃有用 隨香為土耳其而走

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香預計2月12日起駕出發，彰化縣一群業者追隨白沙屯媽的腳步將沿途擺設餐點區，招待「香燈腳」享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦