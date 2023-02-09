環中東路自行車跨橋最後一哩路 周永鴻籲：注意交通黑暗期

台中宜居，優美的自行車道環境是一大亮點，綠空廊道自行車道最後一哩路，位於潭子區環中東路自行車跨橋工程，預計7、8月開工，爭取7500萬元經費，力拚明年中旬完工。台中市議員周永鴻指出，市府應注意施工期間的交通衝擊，縮短交通黑暗期。

綠空廊道自行車道最後一處斷點為潭子區環中東路自行車跨橋工程，周永鴻指出，潭子段無法直接通過環中東路，須從復興路或中山路多繞300公尺到對向車道，對用路人不便又危險。

這座潭子區環中東路自行車跨橋工程全長375公尺，寬4.5公尺，前後引橋斜坡道各140公尺、橋面長95公尺，中央與地方出資總經費7500萬，預計今年7、8月間開工，力拚明年中旬完工。