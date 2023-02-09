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環中東路自行車跨橋最後一哩路 周永鴻籲：注意交通黑暗期

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市議員周永鴻指出，市府應注意潭子區環中東路自行車跨橋工程，其施工期間的交通衝擊，縮短交通黑暗期。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市議員周永鴻指出，市府應注意潭子區環中東路自行車跨橋工程，其施工期間的交通衝擊，縮短交通黑暗期。圖／台中市議員周永鴻提供

台中宜居，優美的自行車道環境是一大亮點，綠空廊道自行車道最後一哩路，位於潭子區環中東路自行車跨橋工程，預計7、8月開工，爭取7500萬元經費，力拚明年中旬完工。台中市議員周永鴻指出，市府應注意施工期間的交通衝擊，縮短交通黑暗期。

綠空廊道自行車道最後一處斷點為潭子區環中東路自行車跨橋工程，周永鴻指出，潭子段無法直接通過環中東路，須從復興路或中山路多繞300公尺到對向車道，對用路人不便又危險。

這座潭子區環中東路自行車跨橋工程全長375公尺，寬4.5公尺，前後引橋斜坡道各140公尺、橋面長95公尺，中央與地方出資總經費7500萬，預計今年7、8月間開工，力拚明年中旬完工。

周永鴻表示，地方對於跨橋改善自行車道安全和順暢度十分期待，他要求市府務必掌握工程進度，不要讓跨橋發生流標、多次延宕等狀況，更呼籲市府注意工程中可能影響周邊交通，務必端出配套措施。

台中市議員周永鴻指出，市府應注意潭子區環中東路自行車跨橋工程，其施工期間的交通衝擊，縮短交通黑暗期。圖／台中市議員周永鴻提供
台中市議員周永鴻指出，市府應注意潭子區環中東路自行車跨橋工程，其施工期間的交通衝擊，縮短交通黑暗期。圖／台中市議員周永鴻提供

自行車 車道 中東

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