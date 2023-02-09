侯友宜為何不明確表態？地方人士曝原因 指侯2024不排除與「他」合作

新北市農會楊棟樑的父親楊龍樹辭世，家族今天舉行告別式，中央農政官員和彰化縣農業界人士到場致祭，新北市長侯友宜南下弔唁，並與彰化地方人士會面短暫晤談，地方人士察覺並認為他有意布局2024總統選舉，未來可能勤走中南部。

楊棟樑的父親楊龍樹享壽87歲，楊棟樑家族今天在溪湖鎮楊家故居舉行告別式，彰化縣副縣長林田富、彰化縣農會總幹事張建豐、溪湖鎮農會總幹事陳金源及農委會、農糧署、各縣市各級農會上百名賓客前往致哀，場面備極哀榮。

溪湖地方人士指出，新北市市長侯友宜參加公祭，跟地方人士寒暄，也和曾經聯絡的政界人士碰頭，因今天是楊棟樑父親的告別式，場面和氣氛都不宜多談政治，因此認識和短暫交談後，侯友宜即轉往南部出席活動。

地方人士表示，2024綠軍幾乎「定於一尊」就由副總統賴清德出馬，藍營到現在渾沌不明，侯友宜、郭台銘各有支持者，據地方樁腳透露，有人居間為侯友宜與韓國瑜牽線，希望促成韓國瑜和韓家軍挺侯代表國民黨參選下屆總統，據了解，侯友宜未排除合作，彰化地方政界認為侯友宜有意代表國民黨問鼎大位，目前不明確表態以免「出頭的釘子先被打」。