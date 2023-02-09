超萌「喔熊愛情御守」 台中樂成宮月老牽紅線助脫單

下周就是西洋情人節，交通部觀光局參山國家風景區管理處與台中樂成宮合作，推出月老殿加持的「喔熊愛情御守」，11日在樂成宮月老殿將送出99個愛情御守，讓前來求姻緣的信徒愛情長久。另，粉絲頁將送出66個愛情御守，喔熊組長扮紅娘，祝大家早日覓得良緣。

參山處長曹忠猷指出，元宵節推出「喔熊財富御守」大受歡迎，適逢2月14日是西洋情人節，再度與有271年歷史台中樂成宮合作，推出「喔熊愛情御守」。

曹說，不少善男信女到台中樂成宮旱溪媽祖廟2樓月老殿求姻緣，這次與樂成宮合作，放入月老加持的求姻緣紅線，期待替單身族脫單，早日覓得良緣，共度情人節。

民眾也可以帶著愛情御守到谷關古靈寺祈求婚姻，現在正值櫻花季，可上山到福壽山農場千櫻園、姻緣丘賞櫻花「牽姻緣」，在旅遊中尋找幸福人生。

2月11日當天，民眾只要到樂成宮月老殿上香祈求姻緣，現場擲筊3次，只要有一次聖筊，拍照上傳參山臉書活動貼文，即可獲得喔熊愛情御守，限量99個。