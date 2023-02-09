快訊

南韓影帝劉亞仁涉吸毒！服飾品牌下架代言 韓媒爆料內幕：他染毒2年了

通膨又升！1月CPI年增率衝上3.04% 半年來再見3字頭

王世堅表態「考慮爭取2024立委」 全因柯文哲說了這句話

盧秀燕提中捷伴手禮赴中央爭取捷運進度 交通部回應了

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早出席行政院會，為唯一出席的藍營六都首長。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今早出席行政院會，為唯一出席的藍營六都首長。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今出席行政院會，帶著中捷限量紀念卡，贈禮予行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，爭取中央核定台中捷運建設，包含核定藍線綜合規畫，綠線延伸可行計畫，也請中央早日核定。陳建仁表示，推動中捷藍、綠線延伸樂見其成，將提供台中市民更便捷的交通工具。

交通部長王國材表示，台中藍線2月會安排綜合規劃審查委員會，裡面主要會關注經費增加議題；綠線延伸可行性研究報告已在交通部審議通過，但去年8月在國發會提出，彰化段定線如何結合都市計劃，盼市府和彰化縣討論後，於本月送審查，交通部會儘快安排審查。

盧秀燕提到，市府已著手進行第二條藍線部分，去年底已針對物價基準，調整完成並送交通部，盼行政院加速核定；中捷綠線延伸可行性報告也已報院3次，並不斷修正，目前只差最後一哩路，盼行政院也能儘快核定其可行性。

盧秀燕會後也向鄭文燦交換建設意見。盧秀燕表示，台中捷運藍線修正案，依中央政府對捷運建設之非自償經費補助比率分擔公式計算，並評估分屬可控制與不可控制因素等，該案所差經費約53億元。

原地方政府應盡力爭取中央補助，但考量建設期程10年，若53億拆分10年分年編列也可行，目標儘快動工，力拚早日開工、早日通車。

鄭文燦提到，因延伸線有橫跨彰化，考量路廊取得有成本問題，而彰東擴大都市計畫變更案，600公頃土地尚未完成，預估運量、財務狀況無法達標；會再持續了解彰東都市計畫進度，評估其開發價值，以順利後續計畫進行。

台中市長盧秀燕帶著中捷限量卡贈予院長、副院長，爭取中央儘速核定中捷藍線綜合規畫，盼能早日開工。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕帶著中捷限量卡贈予院長、副院長，爭取中央儘速核定中捷藍線綜合規畫，盼能早日開工。圖／台中市政府提供

台中捷運 交通部長 行政院

延伸閱讀

行政院會六都唯一藍營首長 盧秀燕帶禮物爭取建設

土耳其強震 閣揆陳建仁、副院長鄭文燦捐一個月薪資

盧秀燕赴政院爭取中捷藍線核定 黃偉哲替產業振興請命

【即時短評】民進黨執政受質疑 台中大里太平誰來挑戰何欣純？

相關新聞

盧秀燕提中捷伴手禮赴中央爭取捷運進度 交通部回應了

台中市長盧秀燕今出席行政院會，帶著中捷限量紀念卡，贈禮予行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，爭取中央核定台中捷運建設，包含核定...

百位國際踩線團造訪日月潭 日管處：期待年底恢復舊觀

日月潭國家風景區近日順利接待百名國際媒體來台賞燈踩線團，香港旅遊業者暢遊南投、日月潭之餘，強調台灣有豐富的觀光旅遊資源，...

「粉紅超跑」將起駕！彰化6業者有吃有用 隨香為土耳其而走

「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香預計2月12日起駕出發，彰化縣一群業者追隨白沙屯媽的腳步將沿途擺設餐點區，招待「香燈腳」享...

最美派出所櫻花開了 泰安櫻花季2月18日登場

台中市后里區泰安派出所旁種植一大片櫻花林，櫻花盛開時美不勝收。泰安櫻花季在18日登場，目前花開約4成，有遊客已提前前往欣...

台南營養午餐在地食材僅25％ 各黨派要求提高比例

台南市營養午餐使用在地食材比例僅占25％，不分黨派議員今在議會審查墊付款時，紛紛要求市府提高使用在地食材率，除增加營養午...

彰化鹿港小吃宴 新加坡遊客也驚豔

新加坡250人首發旅行團昨天起展開3天2夜精緻彰化之旅，昨晚在鹿港新祖宮廟埕廣場品嚐鹿港辦桌在地小吃宴，帶隊藝人「皓皓」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦