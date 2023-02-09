盧秀燕提中捷伴手禮赴中央爭取捷運進度 交通部回應了
台中市長盧秀燕今出席行政院會，帶著中捷限量紀念卡，贈禮予行政院長陳建仁、副院長鄭文燦，爭取中央核定台中捷運建設，包含核定藍線綜合規畫，綠線延伸可行計畫，也請中央早日核定。陳建仁表示，推動中捷藍、綠線延伸樂見其成，將提供台中市民更便捷的交通工具。
交通部長王國材表示，台中藍線2月會安排綜合規劃審查委員會，裡面主要會關注經費增加議題；綠線延伸可行性研究報告已在交通部審議通過，但去年8月在國發會提出，彰化段定線如何結合都市計劃，盼市府和彰化縣討論後，於本月送審查，交通部會儘快安排審查。
盧秀燕提到，市府已著手進行第二條藍線部分，去年底已針對物價基準，調整完成並送交通部，盼行政院加速核定；中捷綠線延伸可行性報告也已報院3次，並不斷修正，目前只差最後一哩路，盼行政院也能儘快核定其可行性。
盧秀燕會後也向鄭文燦交換建設意見。盧秀燕表示，台中捷運藍線修正案，依中央政府對捷運建設之非自償經費補助比率分擔公式計算，並評估分屬可控制與不可控制因素等，該案所差經費約53億元。
原地方政府應盡力爭取中央補助，但考量建設期程10年，若53億拆分10年分年編列也可行，目標儘快動工，力拚早日開工、早日通車。
鄭文燦提到，因延伸線有橫跨彰化，考量路廊取得有成本問題，而彰東擴大都市計畫變更案，600公頃土地尚未完成，預估運量、財務狀況無法達標；會再持續了解彰東都市計畫進度，評估其開發價值，以順利後續計畫進行。
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