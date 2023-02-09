百位國際踩線團造訪日月潭 日管處：期待年底恢復舊觀

日月潭國家風景區近日順利接待百名國際媒體來台賞燈踩線團，香港旅遊業者暢遊南投、日月潭之餘，強調台灣有豐富的觀光旅遊資源，未來期待全面開放自由行後組團來台，日管處表示，「我們準備好了！」盡管全面復員的過程尚需數年的時間，仍期待年底前能恢復舊日三到四成的國際旅客水準。

日月潭國家風景區表示，疫情前每年遊客數700萬（含國旅），國際旅占三至四戮，但疫情期間驟跌至400萬上下，最近疫後日管處陸續邀請泰國首發團及香港、奧地利踩線團來訪，香港踩線團成員表示，目前仍受限港澳地區5人成團有限制，尚未全面開放自由行，期待未來能早日全面放寬自由行限制。

日管處指出，交通部觀光局邀請近百位國際媒體於2月5日來台賞燈及至各觀光景點踩線，向全球民眾介紹疫後臺灣觀光環境的改善與旅遊玩法的不同，其中香港相關旅遊業者及媒體等25人此次規畫5日遊程，於賞燈後來日月潭踩線，透過在地深入體驗，規畫多元遊日月潭攻略。