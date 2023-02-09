「粉紅超跑」將起駕！彰化6業者有吃有用 隨香為土耳其而走
「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香預計2月12日起駕出發，彰化縣一群業者追隨白沙屯媽的腳步將沿途擺設餐點區，招待「香燈腳」享用咖啡、米糕和臭豆腐等飲料小吃，只要找到雲林縣大埤白沙屯天上聖母聯誼會香旗車，就能吃到彰化縣這群業者的愛心餐補充能量。
彰化縣追隨年資最久的業者是偑巷咖啡負責人莊浚勝今天表示，土耳其遭受強震，上萬人受害，業者不能到土耳其救災，今年隨香將為土耳其而走，祈求白沙屯媽護佑土耳其蒼生。
莊浚勝在人生低潮期向白沙屯媽上香許願獲得感應，研發香菜咖啡翻轉事業，從此成為白沙屯媽「鐵粉」一連隨香6年，年年找好友「北斗肉圓生」老闆供應食品，莊浚勝的故事流傳開來，今年跟隨白沙屯媽祖並敬獻愛心餐的業者有OH9黑狗兄專業運動襪、上好口罩、松林杏仁露、阿吉臭豆腐。
莊浚勝表示，往年很多「香燈腳（隨香香客）」找不到彰化隨香業者敬獻的愛心餐，今年彰化業者和雲林大埤白沙屯天上聖母聯誼會合作，在大埤聯誼會香旗車旁邊設攤，白沙屯媽九天八夜徒上進香都供餐。
「蝴蝶飛去的地方一定有花。」OH9黑狗兄專業運動襪業者李東林說，因脊椎受傷導致行動不便，前年從他公司不遠處的永興路口走到建大輪胎約3公里，看到有隨香香客穿他公司製作的運動襪，因此去年他捐出150雙減壓襪給轎班和頭旗人員，今年加入偑巷咖啡業者的隨香隨攤陣容，一齊行善。
李東林又說，白沙屯媽醫療團人員告訴他，每10名隨香香客之中有9人長途跋涉出現足部問題，有人走到最後一天換襪子即發生「蚵仔煎（足部磨出水泡）」，他仔細研究發現眾人隨香步行都不惜開銷買一雙好走的鞋，卻少有人注意好襪子能貼合和保護足部、緩衝壓力，今年他再捐150雙減壓襪。
除了減壓襪，偑巷咖啡店視氣溫供應冰熱咖啡每天400杯、香菜麵包100個、香菜口罩9天行程2000片，北斗肉圓生今年改供應米糕每天400個，冰糖銀耳露等養生飲品每天400瓶，上好口罩8天5萬片，現炸臭豆腐不限數量。
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