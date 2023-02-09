台南營養午餐在地食材僅25％ 各黨派要求提高比例

台南市營養午餐使用在地食材比例僅占25％，不分黨派議員今在議會審查墊付款時，紛紛要求市府提高使用在地食材率，除增加營養午餐的補助費用之外，也建議加強與在地農漁業契作，例如虱目魚等，讓學生吃到新鮮又健康的食材。市府表示會再檢討，並持續注意孩子食用滿意度。

無黨籍議員穎艾達利指出，台南有多達6606家供應商符合3章1Q，包括CAS台灣優良農產品、產銷履歷農產品、有機農產品及台灣農產品生產追溯的QR Code，但在校學生吃營養午餐，卻只能吃到25％的在地食材，相當可惜，要求農業局積極輔導台南農漁民取得標章，爭取更多經費穩定供應到學校，「讓教育局採購團隊看得上眼」。

國民黨團書記長蔡育輝表示，有校長反映，台南盛產虱目魚，營養價值高，因魚電共生產量減少、價格上漲，導致學校沒錢買虱目魚給學生吃。他說，食材連年漲，但營養午餐收費都沒調整，且在地食材竟只占25％，建議教育局與農業局應妥善聯繫，並長期與在地農漁產契作。

民進黨議員陳碧玉認為，虱目魚是台南特產，即使有刺也應設法處理好，在注意食用安全的前提下提供給學生，不能因為怕學生吃到魚刺就不使用。

民進黨議員陳怡珍也說，營養午餐在地食材比例僅占25％需要加強。另外，她指，日前市府舉辦午餐改造大賽，要求各校參賽者在35元食材成本下，設計一份有主食、3菜1湯的菜單，由永康國小團隊奪下金牌，市長黃偉哲在臉書「營養午餐也能改造成黯然銷魂飯」，結果網友卻不領情，認為比賽成品和學校平常的營養午餐內容落差大。

教育局長鄭新輝指，營養午餐費用國小收795元、國中825元、高中855元，要求學校午餐選用3章1Q可溯源食材，且每人每餐補助金額10元，偏鄉14元，目前全數學校都通過申請食材補助費，食材品質無虞。

鄭新輝說，之前有想推過虱目魚契作，但有季節性問題，台南漁產豐碩，因此學校都有推廣食魚教育，教學生從哪個部位開始吃魚，不用擔心吃到魚刺；對於午餐改造大賽學生留言，可能是因比賽有擺盤，所以視覺上不一樣，會持續注意孩子食用滿意度。教育局、農業局都表示會針對議員建議做檢討。