彰化鹿港小吃宴 新加坡遊客也驚豔
新加坡250人首發旅行團昨天起展開3天2夜精緻彰化之旅，昨晚在鹿港新祖宮廟埕廣場品嚐鹿港辦桌在地小吃宴，帶隊藝人「皓皓」程世文說，此次能吃到彰化鹿港在地經典美食，每一道菜都味美實在，讓新加坡的遊客感到非常驚豔。
由新加坡大通旅遊和星光旅行社（三普旅遊集團）策畫，由從台灣到新加坡發展藝人皓皓帶隊，為期一週結合台灣文化與美食的新加坡旅行團行程其中3天安排在彰化旅遊，昨晚彰化縣長王惠美也陪同新加坡遊客們品嚐鹿港小吃宴，旅客一邊欣賞電音三太子表演，一邊品嚐最具地方特色的在地美食。
王惠美說，感謝台灣與新加坡的旅行社攜手，將彰化的美、彰化的好呈現給遊客，也感謝藝人皓皓的號召，促成這次旅遊團，這次安排到鹿港新祖宮廟埕前讓大家品嘗在地小吃體驗辦桌文化，別具意義。
鹿港新祖宮是全台唯一官廟敕建天后宮，在清乾隆皇帝下旨敕建，是台灣唯一一座由君主下詔以官費興建的媽祖廟，因是天子御賜建廟，所以在廟前立有「文武官員至此下馬」碑，相傳在清代被視為官廟，只有官人能入內參拜，就連媽祖神像旁的千里眼、順風耳都是戴官帽、穿官服。
王惠美說，這次行程安排包括百年歷史的彰化扇形車庫、八卦山大佛風景區天空步道、魔菇部落生態休閒農場、芳苑海空步道，還要去有台版兼六園之稱的成美文化園、鹿港老街等，都是國內外觀光客來彰化必遊的景點。
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