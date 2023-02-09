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夢中森林的溪頭露營區 今年起更新整建 暫停對外營業

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影
溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影

素有夢中森林之稱的溪頭露營區，今年起已暫停對外營業，溪頭營林區表示，配合未來規畫委外經營中，因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施改善整建作業，且田於委外招商還未啟動，所以完工日期還不確定。

國內露營風氣盛行，溪頭露營區位在溪頭自然教育園區內停車場上方，整個營地擁有豐富森林生態，不僅擁有最飽滿的芬多精，更是國內少有的森林露營地，愛好露營民眾的首選，且可以坐在樹下，隨時享受自然清新的空氣，在森林浴場中，心情頓時豁然開朗。

台大實驗林管處表示，過去如遇連續假期通常都會滿帳的溪頭露營區，帳位大約100個，原本帳位尺寸有些比較小，未來需再調整帳位數，目前正規畫委外經營中，因為現有設施及設備較為老舊，未來希望透過委託經營重新整體規畫整理，以符合現代化的露營相關需求及提高服務品質。

溪頭營林區主任彭嘉文說，露營區今年起暫停營業期間，將停止場區內所有服務，包括露營（帳台、泊車）、炊事（野炊、烤肉、營火場）、熱水淋浴等，公共浴廁亦將封閉暫停使用，敬請遊客切勿進入。

另，溪頭園區最著名的空中走廊，自去年12月12日起進行鋼結構修繕補強作業，原本預計農曆春節前可完工，為求 安全穩固，目前仍在整理施工中，日期未定。

溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影
溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影
溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影
溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影
溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影
溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影
溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影
溪頭露營區因現有設施及設備較為老舊，後續將進行整體環境及設施整建，今年起已暫停對外營業。記者黑中亮／攝影

露營區 溪頭 台大

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