【即時短評】民進黨執政受質疑 台中大里太平誰來挑戰何欣純？

下屆立委選舉轉眼即到，國民黨在台中市大里、太平選區至今未見適當人選。分析原因，固然和民進黨立委何欣純實力頗強有關，但長達12年多沒有人願意在此蹲點耕耘，也無異把政治板塊拱手讓人。不過，從盧秀燕市長選舉在這兩地都拿到接近6成選票分析，可以清楚了解此區的中間選民占了約3成，是左右選舉結果的關鍵，尤其在民進黨執政受質疑的此時，也提供了他黨競逐的機會。

追溯以往，國民黨在此有立委得回到江連福時代，當年國、民兩黨實力在伯仲之間，後來江因賄選被判當選無效，由民進黨簡肇棟補選擊敗國民黨的余文欽當選，當年簡和余的得票是約5成5對4成5。

後來簡肇棟又因車禍肇逃案，請辭並退選下屆立委，原任市議員的何欣純因此獲民主進步黨補提名參選2012年立委選舉，並以8673票差距擊敗國民黨的鄭麗文當選。鄭麗文拿到4成6的選票，和余文欽相當，扣除段緯宇等另兩名參選人，何欣純拿到5成選票。接下來的兩屆，何欣純分別以懸殊的差距擊敗國民黨的賴義鍠、莊子富，得票都在6成3多，而賴、莊都僅分別拿到3成5和3成3的選票。

從賴、莊兩人的得票可看出，國民黨在此區的選票明顯消退了約一成餘。若以簡肇棟2010年補選當選本區立委算起，國民黨在此區已連續12年多沒有立委等級民意代表服務。長期欠缺耕耘下，選票流失、基層綠化可以想見。

但是，從盧秀燕市長選舉一局來看，她在太平和大里分別拿下59.95%、59.07%的選票，遠遠把民進黨對手蔡其昌拋在腦後，而蔡只拿到38.21%和38.97%的選票。蔡的得票和民進黨執政讓民眾不滿息息相關，也大概就是此區綠營的鐵票。

從盧秀燕在大里和太平可以拿下近6成選票，比賴義鍠、莊子富參選得票多了約3成分析，多出的這些是此區的中間選票，會視執政黨和政治人物的表現投票，也是左右選局的關鍵。這樣的投票結果，對想拿回此區的國民黨會是一個激勵，也提供其他政黨長期經營的思考，當然也對現任的何欣純構成威脅。