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最美派出所櫻花開了 泰安櫻花季2月18日登場

中央社／ 台中9日電
台中市后里區泰安派出所有最美派出所之稱，周邊種植多棵櫻花樹，目前花開約4成。圖／中央社
台中市后里區泰安派出所有最美派出所之稱，周邊種植多棵櫻花樹，目前花開約4成。圖／中央社

台中市后里區泰安派出所旁種植一大片櫻花林，櫻花盛開時美不勝收。泰安櫻花季在18日登場，目前花開約4成，有遊客已提前前往欣賞櫻花搭配日式建築美景。

台中市后里區泰安派出所、泰安國小旁種植近300棵櫻花樹，有吉野櫻及八重櫻，每逢開花時節，豔紅的櫻花搭配派出所日式建築、以及公園橋墩設計，充滿濃濃日式風情，美景吸引許多民眾前往賞花。

泰安派出所所長張智賢今天接受中央社記者電訪表示，目前櫻花花開約3、4成，今年的櫻花季在2月18日至2月28日，屆時花況將達到盛開。

除白天可賞櫻，夜晚的櫻花也別有一番風情，每株櫻花樹裝設LED燈，夜間時開燈投射，夜幕低垂，燈光照射在豔紅櫻花上，氣氛浪漫。

櫻花季 日式建築 賞櫻

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