聽新聞
test
0:00 / 0:00
最美派出所櫻花開了 泰安櫻花季2月18日登場
台中市后里區泰安派出所旁種植一大片櫻花林，櫻花盛開時美不勝收。泰安櫻花季在18日登場，目前花開約4成，有遊客已提前前往欣賞櫻花搭配日式建築美景。
台中市后里區泰安派出所、泰安國小旁種植近300棵櫻花樹，有吉野櫻及八重櫻，每逢開花時節，豔紅的櫻花搭配派出所日式建築、以及公園橋墩設計，充滿濃濃日式風情，美景吸引許多民眾前往賞花。
泰安派出所所長張智賢今天接受中央社記者電訪表示，目前櫻花花開約3、4成，今年的櫻花季在2月18日至2月28日，屆時花況將達到盛開。
除白天可賞櫻，夜晚的櫻花也別有一番風情，每株櫻花樹裝設LED燈，夜間時開燈投射，夜幕低垂，燈光照射在豔紅櫻花上，氣氛浪漫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言