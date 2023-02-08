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民眾黨中市立委擬合作藍綠 江和樹：不排除接觸黃國書

聯合報／ 記者劉柏均陳秋雲／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，台中立委提名布局，若民進黨不提名立委黃國書，也不排除與黃接觸。聯合報系資料照
民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，台中立委提名布局，若民進黨不提名立委黃國書，也不排除與黃接觸。聯合報系資料照

2024立委選舉日漸逼近，各黨派逐漸開始規畫，民進黨召集全國黨部主委至黨中央開會，討論立委事宜；民眾黨台中黨部主委江和樹則認為，不排除「藍白合」、「綠白合」，甚至不排除與立委黃國書、大學姊林筱淇接觸。國民黨台中黨部主委顏文正則說，「不排除任何合作可能」。

民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，目前台中立委提名，仍待黨中央提出明確辦法後而定，目前已有4個選區，在洽談人選中；包含第二選區(烏大龍)、第六選區(中西東南)、第三選區(潭雅神后)及第五選區(北北屯)。

江和樹提到，目前第五、六選區，皆有人選洽談中，但若民進黨未提名黃國書參選，也不排除與黃合作，爭取最強實力候選人；江也認為，北北屯區也不排除接受「大學姊」林筱淇，或民眾黨發言人楊寶楨征戰，但一切仍待黨中央評估。

江和樹表示，此次若要提名，會希望人選有一定政治基礎實力或聲量，不一定每區皆提名，也可能採合作模式，而第二選區競爭最激烈，共有3名人選表達意願。

顏文正表示，目前黨中央提名方案尚未確定，仍待3月4日南投立委補選後，才會逐漸明朗；另民眾黨提出「藍白合」合作模式，顏說，目前總統候選人未定，一切未明確，但與民眾黨在議長選舉上的合作，已是好的開始，「不排除任何合作可能」。

民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，台中立委提名布局，不排除與藍綠合作。聯合報系資料照
民眾黨台中市黨部主委江和樹表示，台中立委提名布局，不排除與藍綠合作。聯合報系資料照

民眾黨 林筱淇 顏文正

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