賴清德周周「參香」助選 南投警維安勤務吃不消
南投縣立委補選，民進黨主席賴清德繼5日來南投輔選蔡培慧，12日又到南投3家宮廟參香。國民黨參選人林明溱表示，賴清德每周到南投輔選，他是副總統得動用大批警力維安，讓基層員警吃不消，民進黨如真心想經營南投，就應該體恤基層公務員辛勞。
南投立委補選是賴清德擔任黨主席後第一戰，有輸不得的壓力，除了指派黨副秘書長黃建嘉率領12人進駐蔡培慧競選總部主導空戰，賴清德自己更是不遺餘力拉抬蔡培慧，1月25日、2月5日都到南投參香，總統蔡英文1月23日也到南投參香，12日賴清德又要到南投市三間宮廟參香，短短20天就有4次維安勤務，基層員警大感吃不消。
林明溱說，立委補選，對手蔡培慧邀請副總統連跑17間宮廟，表現勤走基層，南投縣長許淑華都認為這是「平時不耕耘，只能臨時抱佛腳」，相信南投人不會接受，民進黨只想靠大咖來拉抬選情，實在是勞民傷財。
賴清德副總統下鄉走訪、假日到南投參香，要出動大批警力維安，警察每天輪值、日夜顛倒已經很辛苦，常常不能在六日放假，好不容易排到假了，卻遇到特別勤務，依警察內部規定就須銷假上班，真讓基層有苦說不出，罵聲連連。民進黨如果真心想經營南投，就應體恤基層，不要為了選舉浪費警力。
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