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不當誘拍鳥類將依野保法開罰 國家公園警察隊加強巡查

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
每年8月中旬，玉山塔塔加新中橫路段常有賞鳥人士在駕起大砲相機，進行對野生動物灰面鵟鷹的追拍。圖／玉管處提供
每年8月中旬，玉山塔塔加新中橫路段常有賞鳥人士在駕起大砲相機，進行對野生動物灰面鵟鷹的追拍。圖／玉管處提供

針對動保團體今日檢舉國內有6大不當誘拍鳥類照片場所，甚至出現魚線綁翅擺拍、釘鼠誘食等不當方式，南投鳥會透過臉書指出，「真的不要自私為了一張美照，而成為破壞生態的共謀」，甚至有賞鳥人士過去一度在玉山國家公園塔塔加新中橫路段，民眾檢舉疑似以小鼠為誘餌，對正在交配育兒期的灰林鴞進行騷擾覓食誘拍動作，已要求塔塔加遊客中心及國家公園警察隊加強巡查。

玉山國家公園指出，過去每年8月中旬，曾在玉山塔塔加新中橫路段，發現賞鳥人士在駕起7、8支大砲相機，進行對野生動物灰林鴞的追拍，由於路過民眾發現疑似以約20隻小鼠為誘餌，對正在交配育兒期的灰林鴞進行騷擾覓食誘拍動作，國家公園警察隊人員上前巡查時，賞鳥人士當下否認布下小鼠陷阱，一度考量小鼠非在地原生種動物，不適合放生，只得聯繫在地愛鼠協會收養。

南投鳥會表示，賞鳥本來是美事，自然攝影是感動，但是一群以誘拍方式的生態攝影社團，荒唐的行為已經對鳥類生態造成巨大的影響，所幸「不自然拍鳥惡行，終於被公開了！」

針對賞鳥人士的誘拍行為違法，玉山國家公園強調，日後已在塔塔加的新中橫現場架起多支密錄器，希望維護野生動物自由生存空間，不受到賞鳥人士的打擾，目前加強巡查外，並呼籲不正當的誘拍，除違成國家公園法可處以3000元的罰鍰外，也可依野生動物保育法第10條第4項騷擾、虐待一般類野生動物者，處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

每年8月中旬，玉山塔塔加新中橫路段常有賞鳥人士在駕起大砲相機，進行對野生動物灰林鴞的追拍。本報系資料照片
每年8月中旬，玉山塔塔加新中橫路段常有賞鳥人士在駕起大砲相機，進行對野生動物灰林鴞的追拍。本報系資料照片
每年8月中旬，玉山塔塔加新中橫路段常有賞鳥人士在駕起大砲相機，進行對野生動物灰林鴞的追拍。本報系資料照片
每年8月中旬，玉山塔塔加新中橫路段常有賞鳥人士在駕起大砲相機，進行對野生動物灰林鴞的追拍。本報系資料照片

玉山國家公園 賞鳥 中橫

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