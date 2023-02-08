不當誘拍鳥類將依野保法開罰 國家公園警察隊加強巡查

針對動保團體今日檢舉國內有6大不當誘拍鳥類照片場所，甚至出現魚線綁翅擺拍、釘鼠誘食等不當方式，南投鳥會透過臉書指出，「真的不要自私為了一張美照，而成為破壞生態的共謀」，甚至有賞鳥人士過去一度在玉山國家公園塔塔加新中橫路段，民眾檢舉疑似以小鼠為誘餌，對正在交配育兒期的灰林鴞進行騷擾覓食誘拍動作，已要求塔塔加遊客中心及國家公園警察隊加強巡查。

玉山國家公園指出，過去每年8月中旬，曾在玉山塔塔加新中橫路段，發現賞鳥人士在駕起7、8支大砲相機，進行對野生動物灰林鴞的追拍，由於路過民眾發現疑似以約20隻小鼠為誘餌，對正在交配育兒期的灰林鴞進行騷擾覓食誘拍動作，國家公園警察隊人員上前巡查時，賞鳥人士當下否認布下小鼠陷阱，一度考量小鼠非在地原生種動物，不適合放生，只得聯繫在地愛鼠協會收養。

南投鳥會表示，賞鳥本來是美事，自然攝影是感動，但是一群以誘拍方式的生態攝影社團，荒唐的行為已經對鳥類生態造成巨大的影響，所幸「不自然拍鳥惡行，終於被公開了！」