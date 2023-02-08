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東勢林業文化園區修理工廠今動土 明年3月完工

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
東勢林業文化園區修理工廠年久失修，經爭取工程經費5580萬元，今舉行開工動土典禮，預計明年3月完工。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林業文化園區修理工廠年久失修，經爭取工程經費5580萬元，今舉行開工動土典禮，預計明年3月完工。圖／林務局東勢林區管理處提供

東勢林業文化園區修理工廠年久失修，經爭取工程經費5580萬元，今舉行開工動土典禮，預計明年3月完工。東勢林業文化園區前身為大雪山林業公司，將修復當年負責維護運材及運輸車輛的修理工廠，重現林業歷史文化記憶。

東勢林業文化園區前身為大雪山林業公司，擁有60年代東亞地區最大製材廠，為全台首先導入美式一貫作業廠區，2019年列為台中市政府公告文化景觀。

當年負責維護運材及運輸車輛的修理工廠，已年久失修，東勢林管處規劃設計「東勢林業文化園區修理工廠整建工程」，今天上午舉行開工典禮，總工程經費5580萬元，預計明年3月完工。

東勢林管處指出，修理工廠已超過60年歷史，負責大雪山林業公司時代運材聯車、運材卡車的保養及大小修理，當時因各類車輛機具繁多，包含：卡車、吊車、推土機、堆高機等大型機具共230部。

東勢林管處表示，修理工廠停止伐木後即不再使用，建築物本體及木構屋頂破損且塌陷，依據文資法相關規定辦理建築物後續修復及再利用，期盼完工後，賦予振興木工藝教育活動推廣及培訓，作為台灣林業產業發展的新基地。

今日邀集林務局、江啟臣委員服務處主任陳繼華、市議員吳振嘉、台中市東勢區公所課長周世強、台中市立東勢工業高級中等學校校長周文松等人參與開工祈福典禮。

東勢林業文化園區修理工廠年久失修，經爭取工程經費5580萬元，今舉行開工動土典禮，預計明年3月完工。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林業文化園區修理工廠年久失修，經爭取工程經費5580萬元，今舉行開工動土典禮，預計明年3月完工。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林業文化園區修理工廠年久失修，經爭取工程經費5580萬元，今舉行開工動土典禮，預計明年3月完工。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林業文化園區修理工廠年久失修，經爭取工程經費5580萬元，今舉行開工動土典禮，預計明年3月完工。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林業文化園區修理工廠年久失修，經爭取工程經費5580萬元，今舉行開工動土典禮，預計明年3月完工。圖／林務局東勢林區管理處提供
東勢林業文化園區修理工廠年久失修，經爭取工程經費5580萬元，今舉行開工動土典禮，預計明年3月完工。圖／林務局東勢林區管理處提供

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