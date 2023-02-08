南投首宗社宅建案動工 下個社宅確定落腳南投市

南投縣首宗社會住宅建案「公誠．安居」落腳埔里，今動土，國家住宅及都市更新中心表示，公誠安居預計2025年完工，將有260戶供承租，南投市漳和安居也在規畫中，其目標戶數為340戶，未來會持續與地方合作，打造更多宜居社宅。

國家住都中心指出，「公誠．安居」社宅位於公誠路與德二街交叉口，是南投縣社會住宅興辦首案，興建用地由台糖公司提供，鄰近埔里聯合行政園區、埔榮、埔基醫院，行政與醫療資源豐沛，通往國道、市區等交通也很便捷。

其建案基地約5280平方米，統包工程經費12億2400萬元，興建1幢2棟，地上10層、地下2層合計260戶社宅單位，其中套房143戶、2房型72戶及3房型45戶，設有托嬰中心、半戶外廣場等設施，預計2025年7月完工，今動土。

「公誠．安居」社會住宅今舉辦開工典禮，由內政部政務次長、住都中心代理董事長花敬群主持，住都中心執行長黃景茂、埔里鎮長廖志城、縣府秘書蘇瑞祥、行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧等人與會執鏟動土，並祈求工程順利。

蔡培慧說，公誠安居是在她在行政院中辦執行長任內，與廖鎮長、陳宜君議員等積極推動，就是盼租屋族能有合理且優質的住宿空間；廖志城也說，多虧蔡執行長與台糖、內政部協調，公誠安居得以興建，對地方是最大福音，公所也配合透過都市計畫通盤檢討將基地旁的台糖土地修正為公園綠地，完善周邊生活機能。