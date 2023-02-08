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影／台中捷運藍線都市計畫公開展覽沙鹿場 地主發言踴躍

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中捷運藍線都市計畫公開展覽沙鹿場，今天下午在沙鹿區公所禮堂舉辦，地主發言踴躍。記者游振昇／攝影
台中捷運藍線都市計畫公開展覽沙鹿場，今天下午在沙鹿區公所禮堂舉辦，地主發言踴躍。記者游振昇／攝影

台中捷運藍線都市計畫變更公開展覽說明會，今天下午在沙鹿區公所禮堂辦第3場說明會，地主發言踴躍，有人擔心在台中港蓋捷運高架，風強危險；規劃公司說明，高架捷運設計的隔音牆，有抗風能力，請大家不用擔心。

捷運藍線是台中第二條捷運，沿著台中市台灣大道串聯山海屯區，與捷運綠線形成十字軸線的捷運路網，目前規劃捷運藍線全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，全線規劃高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠。

台中市府表示，捷運藍線可行性研究於民國107年10月3日奉行政院核定，市府即依其基礎啟動綜合規劃作業，綜合規劃作業攸關捷運興建成果，包括整體路線方案檢討、車站規劃、工程技術標準、用地取得、土地開發環境影響及都市計畫等，目前已完成綜合規劃報告書，並已於110年5月11日提報中央審議。

捷運藍線環境影響說明書已於6月16日通過專案小組初審會議，綜合規劃報告於5月提報交通部審查中，市府目前同步辦理基本設計前置作業，持續爭取中央儘速核定捷運藍線，啟動台中第二條捷運工程，早日開工、早日完工通車，符合市民期待。

台中捷運藍線都市計畫變更公開展覽說明會預計舉辦7場，今天第3場在沙鹿區公所禮堂舉辦，上百名地主到場，台中市都發局主辦，交通局和規劃公司說明，台中市議員陳廷秀也到場說明地方需求，台中市議長張清照與副議長顏莉敏都派人到場。

都發局說明，都市計畫公開展覽從上月9日起，展覽45天，任何人或團體如有意見，可在展覽期間內，書面向台中市都發局提出意見，再提報台中市都市計畫委員會審議參考。

今天說明會重點在捷運藍線經過沙鹿區有5個站，包括沙鹿陸橋、竹林國小附近、靜宜大學對面、弘光科大附近與台灣大道和正英路口。

許多地方提出意見和疑問，規劃公司與都發局逐一回答，向地主說明，希望容積率多與少都可提出，再提市都委會審議，說明會後再做地主意願調查，調整基地範圍，目前仍是變更都市計畫的草案。

台中捷運藍線都市計畫公開展覽沙鹿場，今天下午在沙鹿區公所禮堂舉辦，地主發言踴躍。記者游振昇／攝影
台中捷運藍線都市計畫公開展覽沙鹿場，今天下午在沙鹿區公所禮堂舉辦，地主發言踴躍。記者游振昇／攝影

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