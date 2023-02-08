彰化縣啟動帶薪實習 實習獲得企業雇用至少可領3萬元

為了讓青年在彰化安居樂業，彰化縣政府編列1000 萬元經費，結合97家以上在地優質企業啟動「青年職場實習創薪加倍領獎勵計畫」，提供至少300個實習職缺，並補助300個實習後，獲得企業任用成為正式員工的薪資，月薪至少3萬元，高於勞基法最低薪資。

縣府青年發展處指出，彰化縣是中部第一個啟動帶薪實習政策的縣市，只要年滿18歲至29歲設籍或111學年度應屆畢業生都可參與，讓青年畢業前就能先進職場摸索，畢業後即就業，沒有待業的空窗期。

縣長王惠美說出，目前已在青年發展處成立的「彰青創薪實習站」，提供300個實習職缺，參與這項計畫的97家以上在地優質企業，包括專業及技術服務業、營建工程業、住宿及餐飲業、運輸倉儲業與旅遊休閒業，實習職缺有消防助理工程師、繪圖人員、設計助理、電商人員、社群企劃或媒體小編等。

王惠美說，凡透過這項計畫僱用青年，只要企業依照勞基法規定，提供帶薪實習職缺，每人最少能做滿120小時，最多滿240小時，且薪水比照勞基法基本工資時薪176元給實習者，縣府補助雇主每人1萬2000元到2萬4000元不等的「企業指導費」，補助半年。

青年畢業後，只要留任原實習企業就業，縣府另補助300個名額，由雇主2萬8000元起薪僱用，連續受僱同一雇主滿30日以上，將由縣府按月加碼就業獎勵金2千元，合計達到3萬元，高過於目前最低月薪資2萬6400元。

建國科技大學校長江金山說，根據統計，彰化縣有72%青年，在高中畢業後，會到外縣市就讀大專院校，若一開始就提供機會及更多就業機會，可以使更多彰化學子留在彰化。

喜美超市負責人陳錕一表示，此一青年實習方案，讓學生有動力前來各家公司實習，不用南漂北漂地找工作，可以促進學子在地就業意願，也解決公司人才招募的問題。