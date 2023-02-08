「仁王護國息災法會」50周年 花敬群、盧秀燕出席祈福

「仁王護國息災大法會」已連續舉辦50年，今早於台中惠中寺舉辦，為台灣佛教界盛事；行政院政務次長花敬群、台中市長盧秀燕皆應邀出席，祈求國運昌隆、世界祥和。

「仁王護國息災大法會」由中國佛教會主辦，理事長靜耀法師表示，世間若負能量多，人民煩惱多，災難多，無形鬼神就會作亂，從1973年接受國家元首拜託，每年正月18，為國家風調雨順、元首、文武百官祈福。

靜耀法師說，站在宗教立場，總希望能扶持這個國家，可以更興盛安樂，人民不安樂，事業難成就，無法護持國家，社會無法安定，無形眾生安定，有形眾生不受干擾，才能身心健康闔家平安。

惠中寺住持覺居法師說到，雖家師星雲法師功德圓滿，但依循師父指導，秉持「待人好、不麻煩大眾」精神，法會不延期，如期舉辦，感謝各界參與、關心。

花敬群說，國家越來越好，相信台灣人民、後代子子孫孫，一定可以在大家祈福下，繼續生活在美麗寶島，「寶島永遠是寶島」，政府也努力，不論中央、地方，也在法會祈福下，台灣人民會收到「善」與「慈悲」，會做好事、消惡念。

盧秀燕提到，今專程代表中市府跟市民參加法會，此會非常殊勝，為祈求國泰民安，風調雨順，希望能佛光普照、國泰民安。