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許淑華推「出國獎助學金」計畫 偏鄉學生也能出國學習
南投縣中小學校長會議，今天在草屯商工舉行，縣長許淑華與全縣180多位高中職、國中及國小校長交流，期許校長多提出教學及校務推動意見，並表示將推出「學子出國獎助學金」，讓孩子擴展國際視野，為南投栽培更多優秀子弟。
南投縣教育處長王淑玲說，教育處已對學生出國獎助學金計畫，就計畫內容和經費等細節研究，希望盡快推出。偏鄉或經濟困難學生，只要用心學習，一樣能出國交流、學習，提升國際競爭力，也能鼓勵優秀學生選擇就近在南投就讀高中職，為南投留才。
許淑華說，「數位跨域智慧競能」、「扎根南投放眼世界」、「全齡樂活多元共好」，是南投縣教育政策三大方針。南投雖是農業縣，但數位科技、創新永續是引領更多元、更優質的教育出路，她希望所有校長一起努力，從新學期開始，縣府會強化校園基礎建設，依據各校環境，為學生營造更好的學習環境。
縣府今年推出「學子出國獎助學金」計畫，一方面讓外語教學更能紥實發展，無論是出國交換學生或語文學習，都會有相關補助。
許淑華感謝紫南宮等宗教社團企業對南投教育的貢獻，紫南宮從補助竹山鹿谷學子學雜費，擴大嘉惠到全縣8鄉鎮，其他鄉鎮弱勢學生，也可由學校推薦獲得協助，希望校長多費心，為學生爭取公益獎助。
縣府今年將舉辦「山城數位黑客松競賽」，由學生參與提升科技資訊能力，一起推動數位解題風潮與趨勢，「學生免費午餐政策」也會持續，滿足學生營養需求，增設公立、非營利幼兒園，減輕家長負擔，興建大型國民運動中心，方便民眾運動強身。
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