水里車埕間大灣土地閒置多年 林明溱政見列共融式公園
南投水里鄉大灣地區土地，數十年來除台電設置太陽能光電板發電，剩餘土地仍是處於閒置狀態，南投二選區立委補選候選人林明溱上午表示，未來選上立委後，有意爭取土地活化，建設親子公園、商業空間等，並督促台16線拓寬計畫動工，讓水里多一個好去處。
水里鄉大灣地區位於水里鬧區與車埕之間，目前其中1公頃土地，台電將之設為光電場，2019年底已設置太陽能光電板，目前已開始發電，每年可發電120萬度，可供300多戶使用林明溱上午說，「該閒置土地雖為觀光地區卻無法妥善運用，實在非常可惜！」因此，計畫複製縣長任內成功興建名間親子生態園區的案例，把土地建設成共融式公園。
據了解，目前初估還可以使用的土地中，扣除河川地、山坡地外，未來還有第二期的太陽光電場域設置（約1公頃），經計算還有約2.25公頃的閒置土地可以運用（包含綠化區、漂流木及土石暫置區），而台電也有意活化土地，並依實際提出的規畫作討論。
南投二選區立委補選候選人蔡培慧則指出，水里鄉是進出玉山的據點，不但有台電水力發電廠，水里溪可發展成為水域運動訓練基地，活絡旅宿及餐飲業，並與集集、信義發展觀光軸線，吸引遊客到水里旅遊，除行銷農產，也推廣水里到魚池的「水沙漣古道」，發展淺山親山步道觀光，讓更多人親近水里的好山好水。
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