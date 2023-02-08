水里鄉台電閒置土地 林明溱規畫大型親子共融公園

南投縣水里鄉大灣地區台電用地僅部分作太陽能光電場，其餘閒置，國民黨立委補選參選人林明溱今天表示，他當選立委後將爭取台電合作活化，複製名間親子生態園區成功經驗，規畫成大型親子公園，配合台16線拓寬，讓南投又添一處親子共遊好景點。

林明溱說，大灣位在水里市區和車埕之間咽喉，應該是水里發展觀光的關鍵，台電僅在大灣設置1公頃太陽能光電板發電，大多數土地閒置。前年名間親子生態園區開幕後大受歡迎，他擔任南投縣長，原想協商台電活化大灣土地，不過台電未允諾。

林明溱說，名間親子生態園區原是苗圃場改造，2.6公頃的共融式公園，結合景觀、生態、親子遊憩功能，有生態池、兒童遊樂設施、沙坑、噴水池、裝置藝術及戲水步道等設施。巨無霸大型磨石溜滑梯、草皮攀爬區、攀岩設施等遊樂設施，都讓大小朋友樂此不疲。周末假日，更是人潮滿滿，孩童嘻笑聲響翻天。

大灣土地面積，扣除河川地、山坡地、第二期太陽光電場域外，還有2.25公頃閒置土地可以運用，台電也有意活化土地。他當選立委後，將爭取台電合作，規畫為親子公園，搭配水里夏日玩水節，成為好玩安全觀光遊憩區，並能與車埕串連成觀光動線。

水里另一處景點「水火同源」，他擔任縣長時也計畫透過鑽探方式，讓火勢增長、再引水進入，讓景點更加壯觀，水火同源位在台大實驗林內，他當上立委後，會儘速與台大協調促成此事。