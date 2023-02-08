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水里鄉台電閒置土地 林明溱規畫大型親子共融公園

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
水里鄉大灣位在市區和車埕的觀光帶，台電僅部分做為光電使用其餘土地閒置，林明溱爭取規畫為大型親子公園。圖／林明溱競選總部提供
水里鄉大灣位在市區和車埕的觀光帶，台電僅部分做為光電使用其餘土地閒置，林明溱爭取規畫為大型親子公園。圖／林明溱競選總部提供

南投縣水里鄉大灣地區台電用地僅部分作太陽能光電場，其餘閒置，國民黨立委補選參選人林明溱今天表示，他當選立委後將爭取台電合作活化，複製名間親子生態園區成功經驗，規畫成大型親子公園，配合台16線拓寬，讓南投又添一處親子共遊好景點。

林明溱說，大灣位在水里市區和車埕之間咽喉，應該是水里發展觀光的關鍵，台電僅在大灣設置1公頃太陽能光電板發電，大多數土地閒置。前年名間親子生態園區開幕後大受歡迎，他擔任南投縣長，原想協商台電活化大灣土地，不過台電未允諾。

林明溱說，名間親子生態園區原是苗圃場改造，2.6公頃的共融式公園，結合景觀、生態、親子遊憩功能，有生態池、兒童遊樂設施、沙坑、噴水池、裝置藝術及戲水步道等設施。巨無霸大型磨石溜滑梯、草皮攀爬區、攀岩設施等遊樂設施，都讓大小朋友樂此不疲。周末假日，更是人潮滿滿，孩童嘻笑聲響翻天。

大灣土地面積，扣除河川地、山坡地、第二期太陽光電場域外，還有2.25公頃閒置土地可以運用，台電也有意活化土地。他當選立委後，將爭取台電合作，規畫為親子公園，搭配水里夏日玩水節，成為好玩安全觀光遊憩區，並能與車埕串連成觀光動線。

水里另一處景點「水火同源」，他擔任縣長時也計畫透過鑽探方式，讓火勢增長、再引水進入，讓景點更加壯觀，水火同源位在台大實驗林內，他當上立委後，會儘速與台大協調促成此事。

信義鄉台16線民和段長度約4.1公里，但道路狹窄，車輛會車困難、大型遊覽車也難以通行，急需拓寬，公路總局仍在規劃設計，他當選立委後，將督促公路總局盡快開工，讓水里、信義居民進出更安全，也打通水里信義的觀光動脈，方便更多遊客欣賞南投山水美景。

水里鄉大灣位在市區和車埕的觀光帶，台電僅部分做為光電使用其餘土地閒置，林明溱爭取規畫為大型親子公園。圖／林明溱競選總部提供
水里鄉大灣位在市區和車埕的觀光帶，台電僅部分做為光電使用其餘土地閒置，林明溱爭取規畫為大型親子公園。圖／林明溱競選總部提供

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