盧秀燕為土耳其地震捐一日所得 台中九二一地震受災戶批濫情

台中市長盧秀燕今天為土耳其地震捐出一個月的薪水，希望能對其募款拋磚引玉。此舉引起太平「新坪生活公園社區」的九二一地震受災戶批評「濫情」並認為該社區的都更至今停步不前，災民年年白繳地價稅，希望盧秀燕在對土耳其發揮愛心時，能請先為九二一善後。

太平區的「新坪生活公園」社區在九二一地震中倒塌，至今當地仍是空地，一度還被人占用作為收費停車場、倒廢土，也因大樓地下室積水，成為當地的環境毒瘤。受災戶陳惠澤指出，社區當初是四棟大樓，每棟樓高14層，震災時A棟倒塌壓到C棟，B、D棟也受影響，最後四棟都拆除。

陳惠澤上午在臉書留言「歷經921的所有至今，災區仍是災區，數百億的善款…..飄了，建議 燕子市長，欲窮千里，請先為921 善後，不要讓災區成為廢棄物與土方的集散地」。

他說，盧秀燕身為台中市的市長，應該先把台中市的事情先弄好；九二一受災戶到現在20幾年了，還是沒有重建起來、善款沒有了，如何面對災民和當初善款的捐款人，現在土耳其有震災，卻濫情的把注意力注意到那邊，我們內部的人呢、台灣人呢？

新坪生活公園社區災民自救會召集人陳立民說，新坪生活公園社區2011年由政府核定都更，但因擔任實施者的建設公司與居民條件談不攏，案子就擱置至今，毫無動靜，災民的權益也就無從獲得保障。他和陳惠澤都認為，新坪生活公園社區已成地方毒瘤，市府應該介入主導，讓社區早日重建。

都發局在去年災民發起抗議時曾說，社區單元內所有權人數眾多，有344人，且已遷居別處，意見整合較為不易，將持續協助相關權利人與實施者協調，加速依都市更新審議程序提會審議，維護相關權利人權益。