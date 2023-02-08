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別再酸彰化不好玩！新加坡250人首發團遊彰化

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
新加坡250人旅行團今天上午參觀國定古蹟彰化扇形車庫，彰化縣長王惠美專程前往迎接。記者劉明岩／攝影
新加坡250人旅行團今天上午參觀國定古蹟彰化扇形車庫，彰化縣長王惠美專程前往迎接。記者劉明岩／攝影

網路有人酸彰化不好玩，新加坡250人首發旅行團3天2夜遊彰化，給了最具體的駁斥，彰化縣長王惠美今天特別到國定古蹟彰化扇形車庫迎接，趁機將彰化行銷國際，如數家珍介紹 彰化在地文化、特色景點及美食小吃， 拓展觀光商機。

隨著疫情逐步解封，國內外旅遊市場跟著活絡，彰化縣春節過後，迎來第一波來自新加坡250人的國外旅客，進行3天2夜遊程。此次由新加坡大通旅遊和星光旅行社策畫，星光旅行社有限公司總經理李宜家、大通旅遊市場經理卓瓊華陪同，由從台灣到新加坡發展藝人皓皓（本名程世文)帶隊

新加坡旅行團昨天先到彰化八卦山大佛風景區，參觀月影燈季幸福兔u活動及天空步道，今天一早到彰化扇形車庫參觀，接著要前往魔菇部落休閒農場，晚上會再主祀天上聖母的鹿港新祖宮，並夜宿鹿港，明天則到成美文化園，欣賞彰化優質的庭園園藝。

新加坡旅行團今天上午參訪國定古蹟彰化扇形車庫，王惠美親往迎接，除介紹彰化扇形車庫是全國唯一、亞洲唯二，採動態保存的火車頭旅館外，還細數彰化在地文化、特色景點及美食小吃，希望新加坡嘉賓們，有個非常愉快的彰化之旅，進而帶動更多旅客前來彰化旅遊。

安排行程的新加坡星光旅行社，總經理李宜家表示，在後疫情時代，這次策劃挑選來彰化3天2夜的旅遊，很開心來到彰化，是因為彰化有富含在地文化氣息，也在新祖宮擺設彰化的特色美食小吃宴以及電音車歌舞台，以傳統的辦桌料理方式來辦理，且也有電音三太子的節目，要讓總計約250人的旅行團，好好體驗彰化的深度文化及美食。

李宜家說，讓她感到驚艷的，行程中安排八卦山天空步道、臺灣玻璃廟、觀光工廠，讓這次的新加坡旅客感到相當不同，在美食方面，彰化的美食每一樣都很好吃，特別是肉圓、米糕、牛舌餅，讓新加坡旅客非常喜愛，也很高興能夠看到動態的彰化扇形車庫，以及體會悠久的文化歷史。

新加坡250人旅行團今天上午參觀國定古蹟彰化扇形車庫，彰化縣長王惠美專程前往迎接。記者劉明岩／攝影
新加坡250人旅行團今天上午參觀國定古蹟彰化扇形車庫，彰化縣長王惠美專程前往迎接。記者劉明岩／攝影
新加坡250人旅行團今天上午參觀國定古蹟彰化扇形車庫，彰化縣長王惠美專程前往迎接。記者劉明岩／攝影
新加坡250人旅行團今天上午參觀國定古蹟彰化扇形車庫，彰化縣長王惠美專程前往迎接。記者劉明岩／攝影

彰化扇形車庫 新加坡

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