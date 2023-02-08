中市5年取締日租套房207件 檢舉有條件提供15%獎金

台中市政府法制局指出，都會區的「日租套房」訊息在網路盛行，5年來市府取締207件開罰621萬，被開罰的民眾或業者多表示「其實為了賣房」、「沒有實際提供住宿」但訴願都被駁回。

非法「日租套房」是未取得旅館營業執照或登記證的違法經營業者，觀旅局指出，台中市日租套房多潛藏在逢甲商圈、一中街商圈及勤美草悟道商圈周邊的公寓大廈內，出入人員複雜嚴重影響鄰近住戶的居住安寧與安全。

觀旅局會同都發局、消防局、警察局、衛生局等組成聯合稽查小組加強稽查非法旅宿，一經查獲非法經營事證，即依法裁罰並勒令歇業。

台中市政府法制局提醒，依發展觀光條例55條之1規定，未依規定領取營業執照或登記證而經營旅館業務或民宿者，以電腦網路或其他媒體等，播送或刊登營業訊息者，處3萬元以上30萬元以下罰鍰，呼籲消費者留意投宿的旅宿業是否合法立案，才能住得安心。

法制局表示，台灣觀光旅遊業在自由行日益盛行下，旅客透過臉書、部落格、IG等網路媒體，即可輕鬆訂房、規劃行程。疫情趨緩，都會區的「日租套房」又如雨後春筍般迅速發展，違法經營業者，抱持僥倖，以為只要不被抓到營業事實，便不會受罰。法制局強調，以任何宣傳管道提供非法旅宿營業訊息者，都違法。

法制局長李善植指出，因違反發展觀光條例55條之1規定，在網路刊登違法日租套房營業訊息遭市府觀光旅遊局裁罰的案件，自2017年至2022年底，累積的件數有207件，罰鍰金額為621萬元。

遭開罰的民眾或業者，常以「不知道相關法規」、「不了解其行為為經營旅館業務」、「在網路刊登廣告，不能認定有經營旅館業務之行為」或「網頁刊登是為增加房屋銷售曝光率，未實際供民宿」等理由提起訴願，但多數被市府訴願審議委員會駁回。

觀旅局說明，日租套房等非法旅宿通常在國內外訂房平台上標榜「**套房」、「**公寓」、「**旅棧」等名目，以價格低廉及交通便利，吸引消費者入住，但事實上房價未必優於合法旅宿業。

觀旅局指出，民眾如果發現非法旅宿場所，可檢附明確的經營事證提出書面檢舉，查證屬實並裁罰10萬元以上者，經營者繳納罰款後，將提撥實收罰鍰金額的10％至15％作為檢舉獎勵金。