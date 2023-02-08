弱勢學童獲高鐵贈票 開心探索高鐵圓夢
社團法人中華民國扶弱成長協會學生及師長原計畫前年搭高鐵到桃園參觀高鐵探索館，無奈疫情暫停，45名師生今天獲台灣高鐵公司贈票，開心地從高鐵台中站搭乘高鐵，展開期待已久的高鐵探索之旅圓夢。
高鐵台中站站長邱奕貴，今天代表台灣高鐵公司致贈車票，並與大家開心合影，出發前更不忘貼心提醒，搭乘高鐵需全程配戴口罩、飲食前保持社交距離，請大家安心乘車、快樂出遊。
一名國小四年級學生表示，他是家中長子，因為爸爸工作不穩定，放學回家就會貼心幫忙媽媽照顧5名弟弟、妹妹，學校有剩下午餐也會打包帶回家，減輕父母負擔；他還沒搭乘過高鐵，所以得知可以搭乘高鐵到桃園參觀高鐵探索館及水族館，既期待又開心。
扶弱成長協會理事長張惠清表示，協會原本計畫2021年帶孩子搭高鐵體驗時速三百公里的高鐵列車及參觀高鐵探索館，對鐵道文化有更深入的了解，無奈受疫情影響暫緩，今天才得以成行。非常感謝高鐵公司贈票，讓孩子們在寒假結束前能與開心與師長同遊，留下美好的回憶。
邱奕貴說，盼透過這次圓夢之旅，讓這群弱勢孩子體驗高鐵的便利快速，同時增加更多知識、提昇生活視野。未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，不僅提供旅客安心乘車的環境空間及舒適便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖，積極實踐台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」的企業願景。
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