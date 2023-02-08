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影／葫蘆墩公園上百條魚翻肚？水利局：採半半施工積極救魚

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市豐原區葫蘆墩公園第2區施工整治軟埤仔溪環境，民眾昨發現上百條魚類困在池中，恐翻肚。水利局表示，採「半半施工」作業，已請廠商緊急撈魚，珍惜小生命。圖／讀者提供
台中市豐原區葫蘆墩公園第2區施工整治軟埤仔溪環境，民眾昨發現上百條魚類困在池中，恐翻肚。水利局表示，採「半半施工」作業，已請廠商緊急撈魚，珍惜小生命。圖／讀者提供

台中市豐原區葫蘆墩公園環境優美，是山城居民運動休閒好去處，有民眾發現正在整治的軟埤仔溪，溪內有上百條魚困在小池中，因艷陽高照、就快翻肚，痛批施工單位未珍惜小生命。水利局表示，軟埤仔溪整治採「半半施工」，先將一邊水流堵住施工，魚類撈到另側，昨因魚較多一時撈不完，造成誤會，今已請廠商緊急撈魚。

軟埤仔溪匯流入豐原葫蘆墩公園，市府針對2、3、4區進行水環境改善工程，中央與地方爭取1.5億元，去年9月動工，預計明年3月完工。

昨天下午有民眾發現，位於第2區軟埤仔溪內一池小水池，因廠商施工堵住水流，上百條魚兒困在水池內，加上天氣炎熱、艷陽高照，已有部分魚兒翻肚，呼籲相關單位應重視小生命。

水利局表示，施工採「半半施工」作業，單側施工時會堵住水流，並將溪中的魚類撈到水流通順的另側，昨天廠商施工時因魚類太多，來不及撈到另一側，才造成民眾誤以為魚快翻肚。

水利局強調，今天已請廠商緊急處置，將魚撈到水流區，勿因施工放任魚類死亡。

台中市豐原區葫蘆墩公園第2區施工整治軟埤仔溪環境，民眾昨發現上百條魚類困在池中，恐翻肚。水利局表示，採「半半施工」作業，已請廠商緊急撈魚，珍惜小生命。圖／讀者提供
台中市豐原區葫蘆墩公園第2區施工整治軟埤仔溪環境，民眾昨發現上百條魚類困在池中，恐翻肚。水利局表示，採「半半施工」作業，已請廠商緊急撈魚，珍惜小生命。圖／讀者提供

魚類 水利局 台中市

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