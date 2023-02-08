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中台灣元宵燈會湧人潮 機車丟了、小孩不見有警來助

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市七旬張姓老翁5日在中央公園賞燈時，找不到自己機車，保大警員提供協助。圖／台中市保安警察大隊提供
台中市七旬張姓老翁5日在中央公園賞燈時，找不到自己機車，保大警員提供協助。圖／台中市保安警察大隊提供

中台灣元宵燈會4日在水湳中央公園登場，吸引大批遊客參與，不過也因燈會的龐大展區，造成不少遊客迷途，台中市第六警分局、保安警察大隊5日值勤時，就分別遇到幼童迷途及七旬老翁丟車的案件，也都在警方協助下，順利解決。

中台灣元宵燈會4日開始展出，一連展出到12日，因占地廣大、加上燈區景點多，每日晚間燈會的人潮不斷，不過在目眩神迷的花燈、龐大的賞燈人潮中，稍有閃神，很可能傳出與家人走散、忘記汽機車停放位置的狀況，第六警分局、保安警察大隊第二中隊，在5日晚間9時許，在展區執行時，就不約而同遇上。

第六警分局西屯所警員李瑋豪、趙珮婕，先在5日晚間9時許，遇上林姓婦人求助，林婦稱拍攝「Happy兔」主燈，拍完照發現4歲的兒子不見蹤影，警方安撫情緒後，了解男童衣著特徵、姓名後，不到數分鐘，已有在展區宣導的志工媽媽，尋獲男童，帶往服務站等候家長，順利讓母子團圓。

同日晚間10時許，警方又接獲趙姓婦女求助，她稱推著嬰兒車與2個女兒來逛燈會，一不留神與8歲的大女兒在「夢幻樹」燈區走散，幸好大女兒機靈的找到服務站，在市政所員警吳佳宏、戴來穎、陳翊瑄、陳佑霖與服務人員的協助下終於讓母女平安團聚。

同晚11時許，保安警察大隊第二中隊帶班副中隊長林宴霆與2名警員，巡邏時在西屯區凱旋路與敦化路口燈會，發現七旬張姓老翁神色慌張，經關心後得知，張翁已找機車找了2個多小時，已筋疲力盡，警方得知後，載著張翁沿途找車，順利在凱旋路、經貿五路附近找到了機車，解決張翁的困境。

台中市警局呼籲，此次燈會花燈造型獨特，吸引大量民眾攜家帶眷賞燈，但提醒遊客賞燈時，要注意保管隨身物品、注意孩童安全，以手機拍下自己停放的汽機車位置與附近特徵，以免衍生不必要的困擾，影響遊興。

台中市林姓婦人5日到中央公園賞燈時，與年幼的兒子走失，警方獲報後提供協助。圖／第六警分局提供
台中市林姓婦人5日到中央公園賞燈時，與年幼的兒子走失，警方獲報後提供協助。圖／第六警分局提供
台中市趙姓婦人5日到中央公園賞燈時，與8歲女兒走失，幸好女童到服務站求助，在警方協助下團聚。圖／第六警分局提供
台中市趙姓婦人5日到中央公園賞燈時，與8歲女兒走失，幸好女童到服務站求助，在警方協助下團聚。圖／第六警分局提供

燈會 警察

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