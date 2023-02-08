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影／紫光加持！南投埔里盆地霧雨夜 如夢幻仙境

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣攝影專家陳琪元拍下埔里盆地入夜霧氣繚繞景致，宛如夢幻仙境，令人直呼太美了。圖／陳琪元提供
南投縣攝影專家陳琪元拍下埔里盆地入夜霧氣繚繞景致，宛如夢幻仙境，令人直呼太美了。圖／陳琪元提供

南投埔里是國內茭白筍最大產地，農民靠燈照調節產期，使其一年四季皆產，近年部分農民汰換傳統高壓鈉燈，改用節能減光害的LED燈具，紫紅色燈光迷人，攝影專家陳琪元日前更拍下入夜霧氣繚繞景致，宛如夢幻仙境，令人直呼太美了！

埔里茭白筍栽種面積達1600公頃，年產量逾4萬公噸，占全台9成，為讓茭白筍全年穩定產出，農民透過夜間光照調節產期，大量使用高壓鈉燈照射筍田，但傳統鈉燈不僅耗電，刺眼白光更衍生光害，影響周邊生態環境及居民生活品質。

國立暨南國際大學、南投縣政府等單位近年積極與農民合作推廣使用LED節能燈具，甚至試辦「農業節電示範專區」；慢慢的，部分茭白筍田入夜後不再是強烈的黃白光，而是亮起柔和迷人的紫紅光，另類展現農業之美，也成在地特色夜景。

而近期中部久旱逢甘霖，埔里盆地也蓄積水氣，當地攝影專家陳琪元特地登高拍照紀錄，意外拍下絕美景致，他說，前晚雨後霧氣繚繞，鈉燈與LED燈燈光交織，加上霧氣隨風飄動，宛如夢幻仙境。他也將照片PO上網，令網友直呼太美了！

南投縣攝影專家陳琪元拍下埔里盆地入夜霧氣繚繞景致，宛如夢幻仙境，令人直呼太美了。圖／陳琪元提供
南投縣攝影專家陳琪元拍下埔里盆地入夜霧氣繚繞景致，宛如夢幻仙境，令人直呼太美了。圖／陳琪元提供

農民 埔里 南投

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