影／紫光加持！南投埔里盆地霧雨夜 如夢幻仙境

南投埔里是國內茭白筍最大產地，農民靠燈照調節產期，使其一年四季皆產，近年部分農民汰換傳統高壓鈉燈，改用節能減光害的LED燈具，紫紅色燈光迷人，攝影專家陳琪元日前更拍下入夜霧氣繚繞景致，宛如夢幻仙境，令人直呼太美了！

埔里茭白筍栽種面積達1600公頃，年產量逾4萬公噸，占全台9成，為讓茭白筍全年穩定產出，農民透過夜間光照調節產期，大量使用高壓鈉燈照射筍田，但傳統鈉燈不僅耗電，刺眼白光更衍生光害，影響周邊生態環境及居民生活品質。

國立暨南國際大學、南投縣政府等單位近年積極與農民合作推廣使用LED節能燈具，甚至試辦「農業節電示範專區」；慢慢的，部分茭白筍田入夜後不再是強烈的黃白光，而是亮起柔和迷人的紫紅光，另類展現農業之美，也成在地特色夜景。