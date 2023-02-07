疫情爆老人死亡率增加 中市有往生互助會透支逾億元
台中市近期有多位議員接獲陳情，指這兩年疫情造成往生互助會員死亡人數增加，互助金入不敷出，最多透支逾億元；有的互助會因應修改章程額外收費，有的延長繳費年限，從繳費20年延長到終身繳費。
早年往生互助會盛行，會員每月繳交1、2千元會費，死亡後家屬可領回數十萬元。但會員人數就逐漸減少，疫情造成死亡人數爆增，讓不少互助會入不敷出。
有霧峰民眾向議員陳情，原本月繳1800元，每年繳12次，過年前互助會通知，每年要多收1個月月費，等於年繳13次，如果拒繳，恐喪失會員資格。
太平也傳出婦人投訴，20年前參加老人會、月繳2000元，依章程今年4月繳滿20年就不必再繳費，死亡後家屬可領50萬元，但老人會修改章程，得一直繳到往生，她氣憤難平投訴民代。
社會局強調，目前列管的9個團體，每年請會計師稽核財務，都屬合法，但收會費、給付互助金等，屬於契約私權行為，若沒有違法，政府單位難介入；若會員有權益受損，市府會提供法律協助。
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