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感念土耳其搜救隊921恩情 彰化特搜隊待命救援

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供
土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供

土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，讓彰化人憶起921大地震時，員林龍邦富貴名門大廈倒塌造成23人死亡，當時第一時間趕到的就是土耳其國際搜救隊，協助救出受困50小時的廖姓婦人，如今土耳其有難，彰化縣消防局特搜隊已整軍待發，只要一聲令下，即可趕往馳援。

在土耳其傳出重大震災災情後，彰化縣長王惠美第一時間即指示消防局，積極整備特搜隊各式救災裝備器材及車輛，並待命接受消防署派遣前往土耳其，隨時因應救災。

在九二一大地震時，土耳其國際搜救隊率先趕來台灣，並投入倒塌的員林龍邦富貴名門大廈協助搜救。當時，成功救出受困50小時的廖姓婦人，是最受鼓舞的事，國人也一直對土耳其心存感激。

王惠美說，感謝當年土耳其搜救隊協助彰化救災，如今土耳其遭受強震災情，彰化縣消防局特搜隊也準備好了，隨時可接受徵召出勤前往土耳其援助救災，期待天祐土耳其，平安度過這個難關。

土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供
土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供
土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供
土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供
土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供
土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供
土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供
土耳其發生7.8強震，傳出重大災情，彰化縣消防局特種搜救隊準備好了，隨時趕往協助救援。圖／彰化縣消防局提供

土耳其 921大地震

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