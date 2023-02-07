台中新蓋好公園遭質疑問題叢生？市府：著手改善

台中市議員曾威今天說，他和烏日區九德里長陳美香成功爭取自強公園設置遊樂設施與休閒座椅，但新蓋好卻問題叢生，包括高低差大，有長者跌倒，座椅無遮陰，且燈光昏暗成安全隱憂。建設局說明，公園無障礙設施已完成，高低差正在改善，照明等問題著手改善中。

曾威指出，市府常標榜重視美樂地公園，但自強公園高低差過高，導致已有許多長輩跌倒，且無設立無障礙坡道，輪椅、娃娃車難以通行，公園照明亮度不足成安全隱憂，座椅沒遮陰，且布滿鳥屎，無法提供民眾休憩。

建設局表示，自強公園共融公園設施改善，包括改善公園兒童遊戲場、體健設施及主要動線無障礙通行環境等已完成，兒童遊戲區與人行道高低差已加繪黃色警示標線，預計2月底改善；座椅已集中在大樹遮陰區域，園區照明將評估增設，並定期檢查，以提供安全舒適的休憩環境。