快訊

土耳其阿達那機場大塞車 40人台灣特搜隊「卡飛機逾3小時」無法救援

睡衣、牛仔褲可重覆穿幾次不洗？ 你以為不用洗的衣物「最髒」

台中新蓋好公園遭質疑問題叢生？市府：著手改善

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員曾威（右）質疑，新蓋好的烏日九德里自強公園高低差大。市府回應，正在改善中。圖／曾威提供
台中市議員曾威（右）質疑，新蓋好的烏日九德里自強公園高低差大。市府回應，正在改善中。圖／曾威提供

台中市議員曾威今天說，他和烏日區九德里長陳美香成功爭取自強公園設置遊樂設施與休閒座椅，但新蓋好卻問題叢生，包括高低差大，有長者跌倒，座椅無遮陰，且燈光昏暗成安全隱憂。建設局說明，公園無障礙設施已完成，高低差正在改善，照明等問題著手改善中。

曾威指出，市府常標榜重視美樂地公園，但自強公園高低差過高，導致已有許多長輩跌倒，且無設立無障礙坡道，輪椅、娃娃車難以通行，公園照明亮度不足成安全隱憂，座椅沒遮陰，且布滿鳥屎，無法提供民眾休憩。

建設局表示，自強公園共融公園設施改善，包括改善公園兒童遊戲場、體健設施及主要動線無障礙通行環境等已完成，兒童遊戲區與人行道高低差已加繪黃色警示標線，預計2月底改善；座椅已集中在大樹遮陰區域，園區照明將評估增設，並定期檢查，以提供安全舒適的休憩環境。

人行道 議員 輪椅

延伸閱讀

拉拉導盲犬人行道遇母子禮貌避讓！卻遭媽媽劈頭怒吼「默默閃到一邊超委屈」

新竹峨眉十二寮大橋擬改建 將拓寬並設人行道

嘉義市採「以人為本」理念拓寬人行道　駕駛反映車輛轉彎恐「開上去」！

石岡工地落石砸死工人 台中市建設局：應屬工地突發意外

相關新聞

影／南部水情嚴峻 盧秀燕：台中供水穩定但要未雨綢繆

南部出現缺水現象，台中市水利局長范世億說，供應大台中的德基水庫、鯉魚潭及日月潭，蓄水情況比去年「艱難一點」，但比前年大旱...

西洋情人節 麗寶樂園7大浪漫約會景點曝光

下周就是西洋情人節，麗寶樂園渡假區打造7大浪漫場景，品嘗情人節限定餐點，還有超人氣明星熊大、兔兔的戀愛主題房、浪漫摩天輪...

民代爭取6500萬元換新自來水管 潭子510戶受惠

台中市潭子區大豐路、大富路一帶自來水管線已屆齡，在立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國爭取下，台水公司第四區管理處投入6500萬...

影／美食野宴春光微醺 二林農產業特色農遊今啟動

彰化縣二林鎮酒莊密度全台最高，紅龍果種植面積全國最大，二林鎮公所引入資源串連6家酒莊、兩家紅龍果果園，今天驗收二林農產業...

影／武陵農場友善高齡長旅遊日 最佳賞花期估12至18日

武陵農場櫻花季今開跑，農場特別在首日規劃「友善高齡長旅遊日」，預估首日單日遊與預約旅客可吸引2000人；農場表示，目前紅...

彰化縣社區照顧關懷據點全勤有獎 周周包車出遊

彰化縣有591村里、572個社區，今天第328到第330個社區照顧關懷據點掛贈牌，縣政府宣布出席社區照顧關懷據點3個全勤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦