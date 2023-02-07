南部水情嚴峻 盧秀燕：台中供水穩定但要未雨綢繆

南部出現缺水現象，台中市水利局長范世億說，供應大台中的德基水庫、鯉魚潭及日月潭，蓄水情況比去年「艱難一點」，但比前年大旱災時又好些，呼籲市民節水。

台中市長盧秀燕今在市政會議指出，南部地區出現缺水問題，台中供水尚稱穩定，但呼籲民眾仍應節約用水。

范世億指出，根據7日資料，中部德基水庫蓄水量約90.06％、日月潭87％、鯉魚潭71％。蓄水情況較往年同期稍微降低，比前年旱災時好些，但需未雨綢繆，市府近日將與水利署及經濟部、農田水利處等單位研議相關配合措施，盧秀燕也將視察石岡壩了解情況。

范世億強調，市府積極推動再生水利用，水湳水資源中心若建置完成，每日約可提供1萬噸水，可提供友達及中科2家工廠使用，預計2024年底正式通水；另福田水資源中心則主要提供中龍鋼鐵用水，管線仍在施工中，未來若處理量能增加，也可供應沿線工業區需求。