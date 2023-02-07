彰化芳苑再傳禽流感 撲殺2萬3709隻蛋雞

彰化縣再傳禽流疫情，彰化縣動物防疫所本月2日接獲芳苑鄉1場蛋雞場主動通報其場內雞隻有異常死亡情形，經確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員今天完成此一蛋雞場2萬3709隻蛋雞撲殺及消毒工作。

連同今天撲殺的蛋雞場蛋雞，彰化縣今年至今已有5場禽流感感染案件， 其中2場蛋雞場、1場土雞場及2場鵪鶉場，合計撲殺22萬1717隻，去年全年則共有21場雞、鴨、鵪鶉禽流感感染案件，共撲殺29萬1347隻。

動物防疫所提醒，近日早晚溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽場及產銷業者留意禽隻保溫及禽舍防鳥措施，並持續落實人車門禁管制，共同防範疫情發生及傳播。

彰化縣政府呼籲請養禽業者，務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不予補償。