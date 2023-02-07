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長榮攜手送暖 彰化榮民榮眷享用公益佳餚

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣榮民服務處50人今天到台中長榮桂冠酒店參加公益餐會。圖／彰化縣榮服處提供
彰化縣榮民服務處50人今天到台中長榮桂冠酒店參加公益餐會。圖／彰化縣榮服處提供

彰化榮民服務處40名中國大陸來台、八二三榮民或家眷，今天受邀到長榮桂冠酒店共同參加「長榮有情 攜手送暖 慈善關懷餐會活動」，享用美食及感受溫馨關懷，主辦單位張榮發慈善基金會也關心弱勢榮眷和遺孤、遺眷，未來持續協助度難關。

張榮發慈善基金會、台中長榮桂冠酒店合辦今天公益活動，除了彰化縣榮服處40名榮民榮眷和9名社區組長，還有立達啟能訓練中心、珍愛加恩關懷協會、南投親愛國小、數位人道協會等多個機構社團，今天受邀弱勢團體和民眾用餐之外，也獲善心單位贈送福米等物資，加乘擴大慈善效益。

彰化縣榮服處處長楊雨榮說，張榮發慈善基金會在全國分設北部、中部、南部、東部4個分部辦事處，急難救助生活困苦民眾、醫療補助及喪葬補助等相關福利服務，近年與榮服處合作舉辦多場次關懷榮民眷公益活動，很多弱勢榮民眷和遺孤、遺眷受益。

近日榮服處收到榮民榮眷基金會、欣湖天然氣公司、欣桃天然氣公司、欣中天然氣公司、欣彰天然氣公司、欣雲天然氣公司和欣嘉石油氣公司等單位捐助公益活動各項經費，處長楊雨榮代表榮民朋友致謝。

榮民 長榮 彰化

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