女畫家黃琯予埔基展出義賣 大地之愛化為偏鄉醫療助力
南投縣埔里基督教醫院成立60多年，醫院建築跟各種醫療設備，大多仰賴各界捐款，為南投偏鄉民眾提供優良醫療服務。畫家黃琯予昨天在埔里基督教醫院舉辦畫展跟義賣，盡個人的力量，和埔基共同推動偏鄉醫療發展。
埔里基督教醫院院長蘇世強說，埔基並非以營利為目的，醫療儀器與病床都是民眾捐款募集， 常常都使用到沒有零件時，才會購買新設備汰換。這幾年幸好有許多公益團體和善心人士出錢出力，才能汰換大型醫療設備和器材，偏鄉居民不用輾轉往返台中、彰化，便能就近接受先進治療、檢查，提供大埔里地區居民最好的醫療服務。
黃琯予畫風明亮鮮麗，這次「大地之愛」畫展，包含動物、花卉、人物、風景等不同主題，曾獲邀到美國邁阿密市展出，讓藝術創作跨出國界。展出地點在埔基平安樓一樓沙崙藝廊，展期到3月30日止。
黃琯予說，看到這麼多人響應這次的畫展，大家一起為偏鄉醫療共盡心力，她相當感動，希望愛心如石投水，漣漪持續擴散，為偏鄉帶來更多幫助。
國際扶輪社3462區前總監謝漢金慷慨解囊，購買黃琯予畫作，以行動贊助埔里基督教醫院。南投縣議員陳宜君說，偏鄉醫療還有許多需要社會共同協助，除了個人和機關有錢出錢有力出力， 她也會爭取縣府資源與經費，持續提升偏鄉醫療品質。
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