民代爭取6500萬元換新自來水管 潭子510戶受惠

台中市潭子區大豐路、大富路一帶自來水管線已屆齡，在立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國爭取下，台水公司第四區管理處投入6500萬元辦理管線汰舊換新工程，將使用已逾30年的塑膠管材(PVCP)，汰換成材質更佳、更耐用的鑄鐵管，總長約6.3公里，預計5月施工、9月完工，提升大豐里、大富里及東寶里約510戶的用水品質及供水穩定。

今早，立委楊瓊瓔與市議員賴朝國與相關單位辦理會勘，豐原給水廠廠長張景翔說明，這次將原有管材汰換為材質更佳、更耐用的延性鑄鐵管（DIP），總計埋設管徑200公釐約3006公尺、100公釐約3326公尺，總長度6332公尺，預定5月進場施工，力拚9月底前完工，並完成路面刨封。

潭子區大富里長林啟彬、大豐里廖張玉梅、東寶里長林銘泉提出，3處易漏水爆管地點，經常造成路面下陷。

自來水公司第四區管理處副處長張子中同意納入此工程一併規劃改善，並補充，台水每年投入台中市8至10億元汰換老舊管線，提升供水品質。

賴朝國說，管線汰換是減少水資源隱性浪費的重要環節，汰管除了節水也大幅提升民眾的用水品質。