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西洋情人節 麗寶樂園7大浪漫約會景點曝光

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
下周就是西洋情人節，麗寶樂園渡假區打造7大浪漫場景，戀人在浪漫氣氛下過節，還有機會抽中百萬名車。圖／麗寶樂園渡假區提供
下周就是西洋情人節，麗寶樂園渡假區打造7大浪漫場景，戀人在浪漫氣氛下過節，還有機會抽中百萬名車。圖／麗寶樂園渡假區提供

下周就是西洋情人節麗寶樂園渡假區打造7大浪漫場景，品嘗情人節限定餐點，還有超人氣明星熊大、兔兔的戀愛主題房、浪漫摩天輪主題車廂，戀人在浪漫氣氛下過節，還有機會抽中百萬名車。

麗寶樂園渡假區公布7大浪漫約會景點，景點一：麗寶福容LINE FRIENDS主題房，推出情人節限定「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩款充滿粉紅泡泡的熊大、兔兔專屬情人套房，入住送LINE FRIENDS大禮包，加碼抽百萬名車，贈送探索世界門票及熊大的麗寶小鎮門票各兩張；平日入住再送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券。

景點二：全新開幕熊大的麗寶小鎮，7個好拍的互動裝置體驗區與 LINE FRIENDS明星零距離接觸，帶著心儀對象透過小鎮內的「祈願花火」設施，在熊大鎮長見證下，傳送告白訊息，立下唯美誓言。

景點三：全台最大天空之夢摩天輪推出限定熊大兔兔「告白車廂」，歷時25分鐘在摩天輪共看山、海與夕陽，感情直接浪漫升溫。

景點四：異國氛圍的麗寶OUTLET MALL星巴克鐘樓，沿著運河畔沿路散步到鐘樓，再喝上一杯暖心咖啡，溫暖另一半的心。景點五；本月24日(周五)、25日(周六)、27日(周一)，麗寶國際賽車場Ｇ2賽道自駕車體驗行程，情侶可在龍門留下紀念照。

景點六：經典浪漫約會景點不能錯過OUTLET MALL A區500年橄欖樹，還有景點七的D區科莫湖浪漫燈光秀，營造滿滿濃厚的甜蜜氛圍，讓人時時刻刻都覺幸福。

下周就是西洋情人節，麗寶樂園渡假區打造7大浪漫場景，戀人在浪漫氣氛下過節，還有機會抽中百萬名車。圖／麗寶樂園渡假區提供
下周就是西洋情人節，麗寶樂園渡假區打造7大浪漫場景，戀人在浪漫氣氛下過節，還有機會抽中百萬名車。圖／麗寶樂園渡假區提供
浪漫西洋情人節，麗寶樂園渡假區打造浪漫摩天輪主題車廂，戀人在浪漫氣氛下過節，還有機會抽中百萬名車。圖／麗寶樂園渡假區提供
浪漫西洋情人節，麗寶樂園渡假區打造浪漫摩天輪主題車廂，戀人在浪漫氣氛下過節，還有機會抽中百萬名車。圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園 情人節 熊大

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