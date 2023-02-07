影／美食野宴春光微醺 二林農產業特色農遊今啟動

彰化縣二林鎮酒莊密度全台最高，紅龍果種植面積全國最大，二林鎮公所引入資源串連6家酒莊、兩家紅龍果果園，今天驗收二林農產業特色農遊輔導創生計畫成果，未來將搭配二林四季風光變化增加遊程豐富度，深入發掘二林之美。

二林鎮公所去年申請地方創生計畫的二林農產業特色農遊輔導創生計畫，第四季舉辦培訓，鎮長蔡詩傑、農業委員會水土保持局長李鎮洋、彰化縣政府城觀處副處長洪世益和農業處專員代理農務暨植物保護科長洪銘崧，今天到二林鎮金玉湖酒莊共同主持「葡萄紅龍果園饗宴計畫」成果展，並宣布啟動二林農產業特色農遊輔導創生計畫。

鎮長蔡詩傑說，中科二林園區將引入上萬就業人口，鎮公所先規畫二林農業特色農遊，各酒莊和果園以前都有觀光體驗活動，今天起受理特色農遊報名，中科二林員工到二林鎮工作，閒暇之餘遊覽二林特色農產業，認識二林的美好，留在二林，讓二林人口數成長，共創繁榮。

二林農產業特色農遊今天展示金玉湖、鵬群頂、戀戀葡萄園、秉森、蘭輝、清驛泉等6家酒莊，新科火龍果、佳和等兩家果園及饗二林庭園餐廳的特色產品，現場供應紅龍果黑糖粉粿、義式海鮮燉飯、紅醬義大利麵、櫻桃鴨胸、蜜汁豬排、鮮炒時蔬及海鮮湯，佐葡萄酒、果汁酒。金玉湖酒莊主人陳蜂說，二林農產業特色農遊每次一家酒莊搭一家果園，或再加一餐二林農業特色餐點，保證物超所值。

蔡詩傑表示，二林鎮春有木棉花，夏有葡萄、水梨、紅龍果，秋有風箏，冬有蕎麥四季活動，將與農業特色遊程搭配行銷，帶起二林農村產業轉型、帶動地方創生與創新能量。

根據農業資料統計，全台紅龍果種植面積約2500公頃，二林鎮492公頃，約占兩成，公賣局契作釀酒葡萄時代，二林鎮曾是全台面積最大契作區，全盛時期二鎮3/4農地種釀酒葡萄，公賣局結束契作後，部分葡萄農轉型經營酒莊，成為全國酒莊鎮密度最高的鎮。

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