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台中企業展愛 與育幼院童歡度元宵、為浪浪找家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
嘉磐慈善基金會與雲林一心育幼院院童一起彩繪兔年花燈歡度元宵。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會與雲林一心育幼院院童一起彩繪兔年花燈歡度元宵。圖／嘉磐慈善基金會提供

嘉磐慈善基金會兔年第一件好事，由特助魏榕廷率隊和Vision Art藝術空間創藝團隊攜手，與雲林一心育幼院院童一起彩繪兔年花燈歡度元宵；總太地產長期支持月園流浪動物照護協會，近期拍攝「浪愛不流浪」系列影片，共同推廣以「認養代替購買」，盼無家可歸的毛孩「浪浪」們都能找到溫暖的家。

魏榕廷說，嘉磐慈善基金會公益課輔平台，累計資助逾5989名孩童，從漁村到偏鄉小校，為受助孩子創造機會。今年特別在雲林一心育幼院舉辦Happy兔gether藝術花燈手作DIY和祈願天燈讓愛遠傳等元宵節公益行動。

他指出，藉由手作彩繪花燈、猜燈謎、吃元宵和傳藝天燈祈願活動，為育幼院點亮溫暖，陪伴育幼院孩子在充滿愛的氛圍裡成長，也盼透過天燈許願為全世界獻上祝福。現場捐贈5萬元，作為育幼院童的課輔基金，期望能拋磚引玉，為院童開啟更豐富多元的學習視野。

嘉磐慈善基金會實踐為孩子創造舞台的承諾，將小小畢卡索創意繪畫競賽的優勝作品，設計成1000份有故事的文創紅包袋和1000份桌曆，送給貴賓好友、善心企業和基金會在全台資助的各課輔單位認養人，讓弱勢孩童有機會獲得學習資源，或被更多有緣人資助認養。

總太地產董事長翁毓羚說，總太地產秉持ESG永續環境企業社會責任，推動共好、共榮的永續社區生活，並積極從事社會關懷活動，除了長年贊助公益活動，這次也希望透過拍攝「浪愛不流浪」系列影片，喚醒社會起關懷動物保護。

月園流浪動物照護協會表示，感謝總太地產熱情支持，特別是實地拍攝精彩影片促成「浪愛成家推廣計畫」，期盼所有的毛孩都能回到專屬的家團圓。

總太地產支持「月園流浪動物照護協會」，期盼毛孩都能找到自己溫暖的家。圖／總太地產提供
總太地產支持「月園流浪動物照護協會」，期盼毛孩都能找到自己溫暖的家。圖／總太地產提供
嘉磐慈善基金會與雲林一心育幼院院童一起彩繪兔年花燈歡度元宵。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會與雲林一心育幼院院童一起彩繪兔年花燈歡度元宵。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會與雲林一心育幼院院童一起彩繪兔年花燈歡度元宵。圖／嘉磐慈善基金會提供
嘉磐慈善基金會與雲林一心育幼院院童一起彩繪兔年花燈歡度元宵。圖／嘉磐慈善基金會提供

育幼院 元宵節 認養

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