影／武陵農場友善高齡長旅遊日 最佳賞花期估12至18日

武陵農場櫻花季今開跑，農場特別在首日規劃「友善高齡長旅遊日」，預估首日單日遊與預約旅客可吸引2000人；農場表示，目前紅粉佳人含苞待放中，預估本月12至18日為最佳賞花期，呼籲遊客務必下載車證，以免向隅。

即日起至2月28日是武陵農場櫻花季，農場副場長胡發韜表示，近日在社群網路發現不實或假造櫻花季入場車證，呼籲已登記遊客要落實下載正確車證入場，未登記旅客若使用偽造車證將被拒於門外，無法入場賞櫻。

場內紅粉佳人正含苞待放，預估約再等7天，將達最盛花期；胡發韜表示，因前幾波低溫及寒流關係，武陵農場櫻花最佳賞花期略為遞延至12日至18日。

今天農場辦理「友善高齡長旅遊日」，現場吸引約60人參與，含65歲以上長者與其陪伴著。現場安排慢慢來樂團表演民歌演唱，吸引眾多樂齡者的「回憶殺」，哼哼唱唱互動。

現場有「廉手玩很大」攤位，將反貪腐融入遊戲中，許多具有在地特色的行銷小物，例如：銀杏手提帆布袋，櫻花鉤吻鮭開罐器，具有農場風格的悠遊卡，成為吸引眾參與的利器，吸引近千人參與。