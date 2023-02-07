童綜合醫院與佛教正德醫院合作 5科專科醫師跨院看診

童綜合醫院今與位於台中市南屯區的佛教正德醫院共同簽署MOU，落實醫療分級與雙向轉診。先童綜合醫院的泌尿科、骨科、神經內科、心臟內科與耳鼻喉科等五科專科醫師，到正德醫院進行看診服務，實踐醫療資源可近性目標。

今天上午，童綜合醫院總院長童敏哲與佛教正德醫院執行院長戴翠凌共同簽署MOU，代表兩院即日起展開醫療聯盟，雙方就醫療資源整合、醫療分級等進行合作，兩層級醫院各司其職，讓病人獲得最優質的醫療照護。

簽署儀式中，中市衛生局副局長邱惠慈、衛生局醫事管理科技正洪巧蘋、立委黃國書、市議員劉士州、朱暖英等貴賓觀禮。

戴翠凌表示，佛教正德醫院是地區醫院層級，成立3年來，引進最新檢查儀器，包括CT電腦斷層掃描(採用世界首部自然心律冠狀動脈能譜)、MRI磁振造影、3D乳房攝影等儀器，考量銀髮族及上班族需求，今年2月起，延長門診服務時段，更加便民。

童綜合醫院副院長吳肇鑫強調，童醫院創院51年來，身為重度級急救責任醫院，在各項嚴重外傷處理、心血管急症、腦中風、各項癌症治療、達文西手臂精準微創手術、心肝腎器官移植等特色醫療，獲得鄉親信任。

2018年響應健保署推動的分級醫療政策，積極與社區醫院及診所合作，成立垂直整合照護團隊，讓病人能依醫療專業建議，接受分流及轉診。

這次先由童綜合醫院的泌尿科、骨科、神經內科、心臟內科與耳鼻喉科等五科專科醫師，到正德醫院進行看診支援，廣泛服務。