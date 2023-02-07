彰化縣社區照顧關懷據點全勤有獎 周周包車出遊
彰化縣有591村里、572個社區，今天第328到第330個社區照顧關懷據點掛贈牌，縣政府宣布出席社區照顧關懷據點3個全勤者可獲禮物，未來規畫縣內10條觀光路線，社區照顧關懷據點長者刷長青卡包車周周出遊，過著快樂幸福晚年生活。
彰化縣田尾鄉福田社區發展協會、財團法人天主教聖心基金會（聖心修女會）和田中鎮新庄社區發展協會，依序是彰化縣第328、329及330個社區關懷據點，縣長王惠美今天帶彰化米粉、北斗油、彰化雞蛋各3箱、豬肉60台斤，當作前往贈牌和掛牌的伴手禮，縣議員鄭俊雄、詹琬惠、蕭妤亘及田尾鄉民代表會主席吳俊樑、副主席李建宏等人到場關心。
王惠美說，彰化縣人口老少速度快，65歲以上人口占18%，田尾鄉18.7%，田中鎮20.4%，感謝田尾鄉福田社區順天宮、田中新庄社區提供場所、財團法人天主教聖心基金會（聖心修女會）提供原本作為幼兒園的閒置空間，結合志工力量協助縣政府邁向1村里1社區照顧關懷據點的目標。
社區照顧關懷據點每辦理一個半天活動含課程算一個時段，根據社會處統計，全縣有119個據點開10個時段，等於星期一到星期五的上下午都開辦。王惠美今天鼓勵全縣社區照顧關懷據點朝10個時段努力，政府補助90多萬元還增加一名人力，
王惠美又說，縣政府與客運業者、旅遊業者洽談規畫10條彰化縣觀光路線，社區照顧關懷據點長者到據點上課學才藝，3個全勤可得到縣政府獎勵，還可以刷長青卡包車周周出遊，青壯人口知道家中長輩到據點「上班」，不必擔心長輩在家午餐「嘸人顧」或跌倒、昏倒「嘸人知」，就能無後顧之憂的工作賺錢養家。
田尾農會總幹事吳政憲、田中鎮長蕭淑芬、財團法人聖心基金會總會長張年加、福田社區發展協會理事長陳壯飛、新庄里長兼社區發展協會應昌儒都表示，希望長輩踴躍到關懷據點活動、聊天、學習，保持年輕的心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言