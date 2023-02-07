彰化縣社區照顧關懷據點全勤有獎 周周包車出遊

彰化縣有591村里、572個社區，今天第328到第330個社區照顧關懷據點掛贈牌，縣政府宣布出席社區照顧關懷據點3個全勤者可獲禮物，未來規畫縣內10條觀光路線，社區照顧關懷據點長者刷長青卡包車周周出遊，過著快樂幸福晚年生活。

彰化縣田尾鄉福田社區發展協會、財團法人天主教聖心基金會（聖心修女會）和田中鎮新庄社區發展協會，依序是彰化縣第328、329及330個社區關懷據點，縣長王惠美今天帶彰化米粉、北斗油、彰化雞蛋各3箱、豬肉60台斤，當作前往贈牌和掛牌的伴手禮，縣議員鄭俊雄、詹琬惠、蕭妤亘及田尾鄉民代表會主席吳俊樑、副主席李建宏等人到場關心。

王惠美說，彰化縣人口老少速度快，65歲以上人口占18%，田尾鄉18.7%，田中鎮20.4%，感謝田尾鄉福田社區順天宮、田中新庄社區提供場所、財團法人天主教聖心基金會（聖心修女會）提供原本作為幼兒園的閒置空間，結合志工力量協助縣政府邁向1村里1社區照顧關懷據點的目標。

社區照顧關懷據點每辦理一個半天活動含課程算一個時段，根據社會處統計，全縣有119個據點開10個時段，等於星期一到星期五的上下午都開辦。王惠美今天鼓勵全縣社區照顧關懷據點朝10個時段努力，政府補助90多萬元還增加一名人力，

王惠美又說，縣政府與客運業者、旅遊業者洽談規畫10條彰化縣觀光路線，社區照顧關懷據點長者到據點上課學才藝，3個全勤可得到縣政府獎勵，還可以刷長青卡包車周周出遊，青壯人口知道家中長輩到據點「上班」，不必擔心長輩在家午餐「嘸人顧」或跌倒、昏倒「嘸人知」，就能無後顧之憂的工作賺錢養家。