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荔枝椿象已甦醒 中市農業局派奇兵「平腹小蜂」防治

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
荔枝椿象今年已有甦醒跡象，中市農業局呼籲，請農民配合共同防治期，加強防治，若有需求，也可向地區農會申請平腹小蜂，將視蜂數分配。圖／台中市政府提供
荔枝椿象今年已有甦醒跡象，中市農業局呼籲，請農民配合共同防治期，加強防治，若有需求，也可向地區農會申請平腹小蜂，將視蜂數分配。圖／台中市政府提供

節氣立春已過，農委會動植物防疫檢疫局指出，荔枝椿象今年已有甦醒跡象，中市農業局呼籲，請農民配合共同防治期，加強防治，可使用賽洛寧、亞滅培或丁基加保扶等核准用藥防治，若有需求，也可向地區農會申請平腹小蜂，將視蜂數分配。

荔枝椿象主要寄主荔枝、龍眼，也好欒樹、柑橘、李、梨等果樹，並以「刺吸」方式危害，導致果實落花、落果，果皮黑化、幼果嫩枝枯萎等，影響龍眼、荔枝產量與品質。

農業局表示，冬季低溫時，荔枝椿象成蟲躲藏植株葉背不易發現，至氣溫回暖越冬，成蟲才出來活動交配產卵，此時體內脂肪已消耗，行動較遲緩，對藥劑容忍性低，為盛花期前關鍵的防治時機。

另外，成蟲受干擾時會分泌臭液，如觸及人體皮膚或眼睛，可造成灼傷般的潰爛，農友應多加留意，施藥時也須依標示注意個人防護，確保安全。

農業局指出，每年配合荔枝、龍眼生長週期及荔枝椿象田間發生密度，於荔枝椿象產卵期，針對台中市荔枝、龍眼主產區、周邊廢耕果園、有機、友善園區等低擾動點，釋放約500萬隻平腹小蜂，減少荔枝椿象危害，並有效降低對生態環境影響。

荔枝椿象 節氣 農民 農委會

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